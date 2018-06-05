〈台積電股東會〉企業留才 張忠謀提三個解方

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(5)日舉行股東會，對於台灣企業頻頻面臨的人才流失問題，董事長張忠謀分享他過去管理台積電的經驗，提出有三個主要方法，可以留住人才。

張忠謀說，台積電過去幾年流失的員工人數很少，他分享公司的做法，是從三個方向切入，確保人才不外流；第一是要提供員工優厚報酬，此報酬不是為了留住人才，而是要與員工分享獲利，若員工因為高薪而被挖角，公司而因此追加更多薪水，反而會讓其他員工感受到不公平，甚至進而引起離職連鎖效應。

第二，張忠謀說，要讓每個員工都能喜歡自己的工作，這部分要由各部門主管負責，主管要使底下員工願意喜歡自己的工作，也要能在工作與生活之間拿捏平衡。