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〈台積電股東會〉企業留才 張忠謀提三個解方

鉅亨網2018/06/05 16:48
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晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(5)日舉行股東會，對於台灣企業頻頻面臨的人才流失問題，董事長張忠謀分享他過去管理台積電的經驗，提出有三個主要方法，可以留住人才。

張忠謀說，台積電過去幾年流失的員工人數很少，他分享公司的做法，是從三個方向切入，確保人才不外流；第一是要提供員工優厚報酬，此報酬不是為了留住人才，而是要與員工分享獲利，若員工因為高薪而被挖角，公司而因此追加更多薪水，反而會讓其他員工感受到不公平，甚至進而引起離職連鎖效應。

第二，張忠謀說，要讓每個員工都能喜歡自己的工作，這部分要由各部門主管負責，主管要使底下員工願意喜歡自己的工作，也要能在工作與生活之間拿捏平衡。

張忠謀也說，要讓員工喜歡自己的工作，工作才能長久，他從 1955 年開始工作，直到現在工作 63 年，這期間包含基層工程師、經理人與董事長等職位，每周工作時間都不超過 50 小時，雖然如此，但是他其實時時刻刻都在思考工作的事情。

第三，則是要給員工公司的前景與發展性，才能凝聚員工向心力，張忠謀說，這也是他強調，台積電未來幾年技術上仍可維持領先，並與中國大陸廠商保有差距的原因，而做法是部門主管要帶頭，不能讓員工對公司前景有懷疑，要為員工打造有前途與具發展性的環境，而台積電所處的商業模式，也就是一個有前途的方向。

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關鍵字張忠謀台積電股東會退休人才流失headline
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