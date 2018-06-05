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出貨暢旺營運回溫 隆達5月營收創10個月以來新高

鉅亨網2018/06/05 16:47
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LED 一貫廠隆達電 (3698-TW) 今 (5) 日公布 5 月合併營收 10.8 億元，受惠手機閃光燈應用 LED 出貨暢旺，且戶外照明出貨增加，營運表現回溫，單月營收月增 8.9%，年增 8.2%，為近 10 個月以來新高，站回 10 億元大關；今年前 5 個月累計營收 47.21 億元，年減 8.44%。

隆達表示， 5 月在營運回溫帶動下，營收表現回穩，Mini LED 技術預計第 3 季小量出貨，手機閃光燈應用 LED 也出貨暢旺，目前已打入非洲與中國主要手機品牌供應鏈；照明事業部份，戶外照明元件出貨量增加，除路燈與天井燈應用等高功率模組之外，5050 RGB 產品也廣泛應用於戶外建築照明、城市景觀照明及舞台照明等特殊應用。

此外，隆達指出，車用 CORE 高功率 LED 封裝已應用於汽車車頭燈及電動機車尾燈，而高功率晶粒也已成功打入大陸正車廠供應鏈，目前穩定出貨中。

隆達董事長蘇峯正今日在股東會後指出，今年將持續降低照明比重，盼能收斂至 3 成左右，而在中國滁州新廠第 3 季量產後，新廠效益可望於年底顯現，有助提升毛利率表現，此外，第 2 季營運已較首季小幅增溫，營收將優於第 1 季。

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大立光5月營收43.19億...〈台積電股東會〉企業留才 ...

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