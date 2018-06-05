美中貿易衝突 陸委會諮委：已陷修昔底德陷阱

陸委會諮詢委員提到，中共當局須藉由經濟維繫政權正當性，可能以較柔軟的姿態應對。因此經過近期較為密集的磋商後，北京當局同意擴大美國對中國大陸出口及保護智慧財產權。

陸委會諮詢委員在會中分析，高科技產業及智慧財產權問題在美中貿易衝突中扮演重要角色，實際上美中貿易衝突代表兩國陷入「修昔底德陷阱」。

（中央社記者繆宗翰台北5日電）陸委會諮詢委員近日指出，美中貿易衝突代表兩國陷入「修昔底德陷阱」，美方可能持續採取強硬作為。美中關係惡化，陸方在無法直接挑戰美國的情況下，可能加大對台灣的壓制。

學者預測，美國總統川普（Donald Trump）為了在即將到來的期中選舉爭取更多的選票，可能持續採取強硬作為。未來美國仍將持續對中國大陸採取相關貿易措施，而中國大陸則將尋求在經濟上的均衡點。

此外，有部分學者指出，中國大陸目前採取「以空間及金錢換取時間」的方式，爭取5至10年內，在科技產業上達到與美國平起平坐的高度。

學者認為，美中貿易摩擦是兩國長期的結構性問題，且川普點名中國大陸為戰略競爭者，兩國在貿易及戰略上的針鋒相對，未來仍將持續。

也有學者建議，近期美中關係惡化，陸方在無法直接挑戰美國的情況下，可能加大對台灣的壓制。台灣應強調建構自身產業的主體性及靈活性，轉變過去以貿易拓展商機的思考模式，並在動態變化中抓住機遇及管控風險，做好長期的因應準備，以確保自身最大的利益。

與會學者也指出，美國在經貿領域對中國大陸的作為，已經屬於安全戰略層次的佈局，未來美中仍將持續對抗，由於台灣與美中經貿關係緊密，將受美中貿易衝突牽連影響，應密注後續發展及研擬妥適應處之道。

「修昔底德陷阱」源自古希臘著名歷史學家修昔底德的觀點，指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然回應這種威脅，這讓戰爭變得不可避免。（編輯：朱建陵）1070605