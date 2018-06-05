廣編／蔬食CEO公益講座　推動產業新食力

本次公益講座，不只舉辦經費皆來自彩石珠寶蘇怡董事長的個人贊助，更有多位成功的企業家在蘇董事長的號召下主動投入，現身講座分享自身的成功經驗，更貼心安排花炒堂、貝多蕾納等知名蔬食餐廳提供午餐及茶點，讓學員體驗美味蔬食。

「維維彩食」一詞是從英文的Vegan Victory (VV/維維)而來，意味著將環保、健康的蔬食成功遍佈全世界，此次公益講座發起的初衷，也正是基於希望台灣的蔬食產業業者可以跳脫傳統經營思維，提升蔬食產業的競爭力，因此報名參加講座的學員均是蔬食產業的經營者。

講座一開始是由美商如新李康瑞講師，以自身經驗為例和大家分享如何擁有成功的人生，之後接著由普金人資的鄭楊河董事長，分享經營企業最基本但卻容易被忽略的人才選育任用心得。午後先由亞洲身心靈權威黃紹瑜老師和大家分享領導人身心靈完整的重要性，以及用「感動服務」打響品牌、創造全新餐飲概念的善果餐飲嚴心鏞創辦人分享正念領導力，最後壓軸的則是彩石珠寶蘇怡董事長分享品牌行銷及創新商業模式，為當天的講座課程寫下完美的句點。

「經營蔬食餐飲一向都靠自己摸索、成長緩慢，偶然間在網路上看到這次講座的訊息後馬上就報名了，因為第一次有如此全方位的蔬食產業的經營講座，而且還完全免費！」參與這次蔬食CEO培訓講座的幾位學員受訪時，不約而同地說。

蘇董事長更是在活動期間接受媒體專訪表示說，這次的講座因座位有限短時間內即報名額滿，但仍有許多民眾陸續詢問是否有其他場次的講座可以參加，更令她相信自己藉由舉辦公益講座的方式，輔導蔬食業者種下互融共通、相互幫助的良善種子，實現完美的茹素人生，同時她也祈願，大家可以繼續響應維維彩食-蔬食CEO公益講座，使這樣有意義的活動可以不斷延續，發心行善群眾的力量，為更多蔬食業者舉辦更多場的利他講座，讓愛無限傳播。