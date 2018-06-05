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網友諷傅達仁炒新聞　陳沂反駁：他是有新作要宣傳嗎？

娛樂中心／綜合報導2018/06/05 17:00
▲網紅陳沂發文力挺傅達仁。（圖／翻攝陳沂臉書 , 2018.06.05）
▲網紅陳沂發文力挺傅達仁。（圖／翻攝陳沂臉書 , 2018.06.05）

85歲前體育主播傅達仁因罹患胰臟癌末期，為求善終他遠赴瑞士申請安樂死，期間因兒子婚禮暫延計畫，日前他重返瑞士，預計6月7日接受執行安樂死，但卻有部分網友質疑他炒新聞，網紅陳沂對此在臉書發文力挺傅達仁，反駁酸民：「請問傅達仁現在是有新的作品要宣傳嗎？」

陳沂今（5）日在臉書談到傅達仁安樂死議題，她表示自己是生一點小病就會唉唉叫的人，有時得重感冒都會有種生不如死的感覺，「可是我知道感冒遲早會好，每當這時候我都在想，如果有人長期承受這樣病痛的折磨，那該是多麼痛苦的事情。」

她認為生命可貴，那是因為我們都還很健康，「哪天不健康了，無論生理或是心理，病魔就像永遠不會醒來的噩夢一樣反覆糾纏著，或許死亡才是最好的解脫。」陳沂坦言，比起病榻上的苟延殘喘，她認同讓生命以尊嚴的方式離開，對於有人諷刺傅達仁藉死亡炒新聞，她反問：「請問傅達仁現在是有新的作品要宣傳嗎？」認為傅達仁只是用自身例子，告訴大家尊重每一個生命，至於對方所承受的苦痛，「我們只能心疼的看著，無法感同身受。」


▲陳沂對安樂死議題表達立場。（圖／翻攝陳沂臉書 , 2018.06.05）


▲陳沂臉書全文。（圖／翻攝陳沂臉書 , 2018.06.05）

關鍵字體育胰臟癌瑞士安樂死傅達仁
猥褻男傳下體照　女星霸氣：不碼了傅達仁將安樂死　王彩樺聞訊淚崩

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