少棒／感動的蛻變　龍安戰勝東園明爭隊史首冠

而在午場的比賽，龍安每一位球員都打出了應有的表現，其中又以先發投手黃堉紘最為突出，他個人主投5局丟2分，另外擔任打線開路先鋒的他還打回1分打點，投打俱佳的表現最終也幫助球隊以3分差、戰勝經驗較為不足的東園。

龍安近年在全新教練團的帶領下越打越好，早上他們以2:1擊敗地主最後希望嘉義和興國小，闖進到最後的4強，當時教練鄧新翰也感動的流下男兒淚。

國小棒球運動聯賽軟式組今(5)日進行4強賽，桃園市龍安國小靠著更沉穩的守備和投球，以及適時的關鍵一擊，最終以5:2擊敗台北市東園國小，明天將和中正國小來爭奪本屆賽會的冠軍。

鄧新翰表示，自己在前幾年才加入球隊，而6年級的這一批球員是他完整看著到畢業的選手，因此對於他們今天的成長和表現，特別有感觸、也非常欣慰。

他也透露去年球隊也曾有機會能打進全國賽，但在縣市賽中最關鍵一戰，他們在5:3領先、同時只差最後一個出局數的情況下，連續發生4個守備失誤，讓對手最終敲出再見安打逆轉。

不過這一次的慘痛經驗，也成為了小選手們成長的養分，今年他們打了很多場低比分的比賽，但最終都笑到了最後。鄧新翰認為那是一個分水嶺，在這之後球員都變得更加成熟。

而當談到今年自己覺得進步最多的球員時，他點名了三壘手簡丞均。後者雖然只有5年級，但在本屆比賽已經扛下第3棒的重任，而且還多次用美技幫助球隊守下分數，自己非常期待他明年的表現。

下一場比賽將要對上強敵中正，鄧新翰告訴球員他們沒有戰績壓力，就是盡全力去發揮，好好的去享受最後一場比賽。



▲龍安國小球員。（圖／黃建霖攝）