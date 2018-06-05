回嗆韓國瑜　張家興：高雄促參招商遠勝新北

高雄市政府新聞局長張家興今（5）日針對媒體專訪韓國瑜、韓於報導中對高雄之惡意指控進行回應，他強調，新北市的青年移出及老年增加人口都是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄，在國民黨長期治理之下的新北市，才是真正的又老又窮。
張家興指出，國民黨執政時期忽視區域平衡，又倉促推動六都升格，高雄市政府不得已舉債是為了弭平縣市落差、促進高高平等，並完善基礎建設、改善投資環境，但市府嚴守財政紀律，更在去年完成市長民選24年以來首次零舉債、並實質還債10億元。
張家興並奉勸韓國瑜不只要衝選舉，也別忘了補充正確的市政知識，惡意的政治操作不僅傷害了高雄市民，也否定市府團隊12年來的努力，更顯示他對市政的錯誤認知，真正「姆湯」。
張家興表示，在人口結構方面，從2010至2016年，新北市25至34歲青年人口減少11.8萬人、60-69歲老年人口增加19.3萬人，均為六都之最；市府指出，高雄持續營造穩定就業環境，失業率由5.9%降至3.8%，代表減少2.7萬個失業人口，同時，勞保投保人數增加14.7萬，投保平均薪資也位列六都中段班，顯示高雄經濟轉型已收初步成效。
▲（圖／高市新聞局提供,2018.06.05）
以促參招商表現而言，高雄致力扭轉重工業宿命，持續推動產業轉型，成功吸引民間投資意向，陳菊市長任內促參招商高達千億，近3年促參簽約金額也均在百億以上，2015年達260億為六都第一，新北市簽約金額不到高雄一半，2016年更只有高雄的五分之一，2017年排名即將公布，今年高雄的簽約金額更有望超過300億元，經濟態勢持續攀升。
高雄目前已有包括華邦電、群創、日商賽諾世、東麗尖端薄膜、德商默克集團、恩智浦以及日月光與日商TDK合資成立日月暘電子公司等設廠投資，半導體上中下游產業聚落已然成形，逐步由生產基地轉型成為研發基地，市府正積極爭取高科第二園區落腳橋頭，以因應產業發展用地擴增需求，盼能引進更多相關產業，推動高雄經濟發展及產業轉型。
張家興並指出，高雄市是六都中唯一與縣合併的直轄市，縣市基礎建設落差極大、治理面積大幅增加18倍，但中央補助不增反減，考量高高平等之建設需求，不得以舉債建設作為因應措施。
然市府始終嚴守財政紀律，陳菊市長任內在債務還本及償還勞健保已償還1,208億元，年度舉債更連續七年下降，於去年達成市長民選23年以來首度零舉債，並實質還本10億元、收支賸餘2億元，展現市府具體減債的財政成果。