回嗆韓國瑜　張家興：高雄促參招商遠勝新北

高雄市政府新聞局長張家興今（5）日針對媒體專訪韓國瑜、韓於報導中對高雄之惡意指控進行回應，他強調，新北市的青年移出及老年增加人口都是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄，在國民黨長期治理之下的新北市，才是真正的又老又窮。

張家興指出，國民黨執政時期忽視區域平衡，又倉促推動六都升格，高雄市政府不得已舉債是為了弭平縣市落差、促進高高平等，並完善基礎建設、改善投資環境，但市府嚴守財政紀律，更在去年完成市長民選24年以來首次零舉債、並實質還債10億元。

張家興並奉勸韓國瑜不只要衝選舉，也別忘了補充正確的市政知識，惡意的政治操作不僅傷害了高雄市民，也否定市府團隊12年來的努力，更顯示他對市政的錯誤認知，真正「姆湯」。