宣揚巴布亞傳統 印尼男大生戴寶貝套上學惹議

印尼媒體「巴布亞之聲」（Suara Papua）近日報導，巴布亞天堂鳥大學（Cenderawasih University）的學生德比歐（Devio Tekege）上週穿著巴布亞傳統的koteka去教室上課。

koteka是一種挖空的葫蘆殼，被巴布亞原住民用來遮掩生殖器。通常男孩從4、5歲開始穿上以蔬果乾燥外殼製成的koteka，掩蓋並保護生殖器，只在上廁所及性交時解下。

（中央社記者周永捷雅加達5日專電）巴布亞雅布拉市（Jayapura）一所大學的數名男學生，日前穿著巴布亞傳統的koteka生殖器護套上課，理由是要宣揚傳統文化，引發贊成者和反對者爭議。

德比歐說，這是展現文化自信之舉，和印尼人沒什麼不同。

事隔兩天，4名德比歐的同學也穿著koteka去上學，他們說想要宣揚傳統巴布亞文化，對抗外國人日益增加的影響力。

不過，現今即使在雅布拉市，也很少見到有人穿戴koteka。天堂鳥大學的學生和教職員想要用相機記錄穿戴koteka的德比歐等人，不過遭到拒絕。德比歐等人表示，這種傳統服飾不是只為了要吸引注意。

另一名男大生阿爾彼特斯（Albertus Yapitai）說，他想要教導大家，穿戴傳統服裝不是為了拍照，過去穿戴傳統服裝是為了拍照，但現在已不是了。他和朋友穿戴koteka是為了自己，不是為了別人。

不過，這些男大生的舉動引來學校老師不滿，一名講師斥責阿爾彼特斯穿戴koteka到課堂上。阿爾彼特斯則回應，他穿著koteka到課堂，和印尼同學穿著傳統服飾「蠟染」（Batik）上課有何不同。

巴布亞當地國會議員約翰（John NR Gobay）則大力支持這些男大生藉由穿戴koteka上學，宣揚巴布亞傳統文化，認為這是回應印尼以現代化和中央集權的國家文化名義，破壞巴布亞傳統文化。

巴布亞省因分離主義及武裝分子活躍，向來是印尼政府棘手的問題。如成立於1965年的巴布亞省分離主義團體「解放巴布亞運動」，目標就是尋求脫離印尼統治獨立。

「解放巴布亞運動」認為跟印尼沒有歷史與文化連結，印尼的統治是軍事占領，因此經常與印尼安全部隊及當地軍警發生衝突。（編輯：陳惠珍）1070605