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中央社

大安沙雕音樂季 花博石虎家族沙雕吸睛

中央社2018/06/05 16:55
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）2018大安沙雕音樂季即日起至18日在大安濱海樂園登場，今年沙雕作品結合花博，花博吉祥物石虎家族也成了沙雕作品，成為民眾拍照、打卡的熱門景點。

2018大安沙雕音樂季結合台中世界花卉博覽會，花現GNP ( Rediscover Green, Nature and People)主題，邀請沙雕大師陳坤田藝術團隊打造「大安沙雕星球」，透過16個主題、20座沙雕作品相互串聯。

台中市觀旅局今天表示，今年運用「共構式聯座雕法」，以組合型夯沙技法，沙雕延伸出多層次的視覺感受，結合花博GNP的核心理念，入口意象由石虎家族的虎爸、虎媽手握沙雕刀，迎接民眾到訪大安沙雕星球。

今年的沙雕作品以故事性方式相互串聯，作品較往年更細膩，無論是人物刻劃或是動植物的型態，都更接近真實，尤其沙雕和大安地景結合，創造全新沙雕世界，民眾進入一個充滿活力又想像力十足的世界。

例如「璀璨向日葵」在沙雕中創造出鏤空之圓，運用錯位的技巧，日落時分燦爛奪目的太陽與沙雕共構成美麗風景，透過精密計算出太陽方位，在特定時刻、站在特定地點即可感受到向日葵散發出耀眼光芒，歡迎民眾前往感受。（編輯：施燕飛）1070605

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