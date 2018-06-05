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中市國中小全面裝冷氣　4年編列25億元推動

記者柳榮俊／台中報導2018/06/05 18:31
▲台中市高中、國中小裝設冷氣，市府分4年編列25億元（圖／資料照片 , 2018.6.5)
▲台中市高中、國中小裝設冷氣，市府分4年編列25億元（圖／資料照片 , 2018.6.5)

近年來夏季天氣越來越炎熱，為提供孩子們更舒適的學習環境，台中市長林佳龍(4)日宣佈全市國中小學教室將全面裝設冷氣。林佳龍今(5)日接受媒體訪問時表示，全市高中、國中小裝設冷氣，將在良好配套下，分4年編列25億元加速推動，呼籲中央應有全國性政策支持，同時補助地方減輕負擔，以縮短區域及城鄉差距，林佳龍也認為，讓學生一起參與討論使用冷氣的時機，也是最好的環境教育。

林佳龍表示，自己擔任立委時就曾提案，要求國中會考教室應裝設冷氣，擔任市長後，也為高海拔的平等國小、梨山國中裝設暖氣，今年也在台中啓聰丶啓明兩所特教學校裝設冷氣，雖然這些不屬於教室的基礎設施，但市府都加以實現。

他指出，目前全市的公立高中裝設冷氣比例將近100%，公立國中、小學因涉及12年國教，加上數量較為龐大，全市估計目前還有1萬1千間教室需要空調設備，市府將針對頂樓層教室優先裝設冷氣，並在輕重緩急的順序下，全面加速推動。

此外，裝設冷氣除空調設備外，也涉及電力系統與管線配置，建築也必須更新，市府正推動8年50億元老舊校舍改建，新教室也將規劃以裝設空調設備來興建。經估計，高中、國中、國小教室裝設冷氣總預算需25億元，市府計畫分4年逐年興建，呼籲中央應有全國性政策支持，同時也編列補助預算，減輕地方政府負擔。藉此將縮短區域及城鄉差距，讓全國受教權平等。

有關外界用電負擔與電費問題，林佳龍指出，將以「使用者付費」為原則，但事實上過去經驗顯示，許多學校師生都相當自律，家長們也相當支持，由學生集體決策，決定使用空調設備的適當時機，比如室內溫度達28度以上才打開冷氣設備，以避免浪費電力，有效提升用電效率。

林佳龍強調，提供孩子適當的學習環境，保障他們的受教權是一個趨勢，裝設空調設備「晚做不如早做」，市府將在良好的配套下逐一完成，讓學生共同參與何時開冷氣、開幾度，也是最好的環境教育。

關鍵字冷氣林佳龍暖氣
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