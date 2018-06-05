影／議會法規小組通過　宜縣府成立「交通處」往前跨一步

為整合縣內交通運輸規劃，統一事權，同時提升交通管理效率，宜蘭縣政府將成立「交通處」，而受限於組織編制只能有21個一級單位，因此，連帶調整部分局處，將財政處與地方稅務局整併成為「財政稅務局」，另，原工務處整併之後更名為「水力資源處」。這項名為「宜蘭縣政府組織自治條例部分條文修正草案」的組織調整案，今（5）日在宜蘭縣議會法規委員會進行審議時，代理縣長陳金德還親自出席，經過討論後，通過送交大會議決。

宜蘭縣政府組織調整案，經過縣務會議討論定案之後，送宜蘭縣議會審議。縣議會今日上午召開法規委員會進行審議。代理縣長陳金德親自出席會議向議員表達進行組織調整的用意，同時答覆議員詢問。縣議員陳鴻禧表示，今年11月24日就要選舉了，新的首長12月25日就職，如果在7、8月進行組織調整，會不會造成人事混亂？對此，陳金德表示，組織調整不會有很大的人員調動，一級主管數量也沒有增減，陳金德同時承諾，組織調整通過後，絕對不會從外面調人來接處長。他說，年底縣長改選，議員也改選，如果屆時重新再提案也需要相當時間。陳金德強調，這樣的組織調整不是為了個人，而是著眼縣府的整體運作。