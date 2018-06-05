菸價、油料價格飆漲 5月CPI年增1.64%

主計總處今 (5) 日公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.64%，主要是因菸價、油料費大漲，再加上食物類續漲所致，累計前 5 月 CPI 年增率 1.66%，仍在央行設定的 2% 通膨防線下，主計總處認為，目前整體物價屬溫和平穩。

主計總處指出，5 月物價較去年同期上揚，主要是因為香菸、油料費和燃氣價格調漲，加上蛋類、食用油和乳類價格上揚，不過，水果、蔬菜、行動通訊費和 3C 消費性電子產品價格較去年下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲 1.57%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，年漲 0.95%。