連假出國搶便宜　香港買一送一、曼谷機票千元有找

端午連假、暑假旺季即將來臨，這時候出國旅遊免不了要多花一點預算，但其實只要利用廉價航空搭配行程，或是趁旅行社晚鳥促銷搶便宜，還是能找到 CP 值高的旅遊商品。

根據易飛網大數據分析，逾 8 成年輕小家庭出國旅遊首選日韓，為此推出「激推暑期親子旅遊商品」，東京自由行 5 日 11,800 元起； 3 人同遊首爾自由行 5 日 9,999 元起。易遊網也自即日起推出「 66 旅遊節」促銷，香港自由行 3 天買一送一；曼谷自由行 5 天含稅 8,666 元起；釜山、新加坡、東京自由行含稅價萬元搞定。