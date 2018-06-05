連假出國搶便宜　香港買一送一、曼谷機票千元有找

端午連假、暑假旺季即將來臨，這時候出國旅遊免不了要多花一點預算，但其實只要利用廉價航空搭配行程，或是趁旅行社晚鳥促銷搶便宜，還是能找到 CP 值高的旅遊商品。
根據易飛網大數據分析，逾 8 成年輕小家庭出國旅遊首選日韓，為此推出「激推暑期親子旅遊商品」，東京自由行 5 日 11,800 元起； 3 人同遊首爾自由行 5 日 9,999 元起。易遊網也自即日起推出「 66 旅遊節」促銷，香港自由行 3 天買一送一；曼谷自由行 5 天含稅 8,666 元起；釜山、新加坡、東京自由行含稅價萬元搞定。
長程線部分，雄獅旅遊推出暑假清倉促銷，英國 8 日團體行程含稅價 39,900 元起；南半球的布里斯本 5 日團體行程含稅價 25,800 元起，限量 3 團；精選美西三城 7 日團體行程含稅價 46,999 元起；北海道函館 5 日含稅價 3 萬有找。
近年來廉價航空當道，機票價格都比高鐵票還便宜，易飛網首推台灣虎航台北－大阪 2,899 元起、酷航台北－首爾 1,876元 起。易遊網則有酷鳥推出 96 折優惠，台北－曼谷單程最低 769 元起，華航、國泰航空也祭出優惠價，亞洲線最低價 4,200 元起，歐美航點最低 12,360 元起，日本東北計畫票 4 天含稅 5,999 元起。
▲麗寶樂園 6 月 16 日至 18 日，中午 12 點前現場購買 750 元全票，第 2 人只要 55 元。（圖／麗寶樂園）
此外，麗寶樂園 6 月 16 日至 18 日推促銷，中午 12 點前現場購買 750 元全票，第 2 人門票只要 55 元，水或陸擇一園區暢遊，加價 200 元可兌換摩天輪門票。連假期間，園方將舉辦創意泳圈龍舟競賽以及戶外電音泡泡趴，探索樂園夜間營運延長至晚上 8 點。