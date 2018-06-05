張忠謀退休 台積電股東勉新團隊再創奇蹟

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀今天退休，股東會現場擠滿熱情的股東，有人為了當面向張忠謀致謝，特地從國外趕回來，親手獻上鮮花，有人期勉新團隊能繼續帶領台積電再創奇蹟。

台積電今年的股東會是成立31年來最特別的一場股東會，因為這是張忠謀主持的最後一場股東會，一早現場就擠滿來自各地的股東，想一睹張忠謀最後的風采。

來自台北的謝姓股東表示，今天是他投資台積電超過10年第一次參加股東會，只為了要看張忠謀一面。

他說，台積電是他許多投資中最喜歡的公司，因為最穩定，也是台灣的寶貝。雖然不捨張忠謀退休，張忠謀年紀大了，應該給他快樂的生活空間。