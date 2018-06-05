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中央社

張忠謀退休 台積電股東勉新團隊再創奇蹟

中央社2018/06/05 16:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀今天退休，股東會現場擠滿熱情的股東，有人為了當面向張忠謀致謝，特地從國外趕回來，親手獻上鮮花，有人期勉新團隊能繼續帶領台積電再創奇蹟。

台積電今年的股東會是成立31年來最特別的一場股東會，因為這是張忠謀主持的最後一場股東會，一早現場就擠滿來自各地的股東，想一睹張忠謀最後的風采。

來自台北的謝姓股東表示，今天是他投資台積電超過10年第一次參加股東會，只為了要看張忠謀一面。

他說，台積電是他許多投資中最喜歡的公司，因為最穩定，也是台灣的寶貝。雖然不捨張忠謀退休，張忠謀年紀大了，應該給他快樂的生活空間。

張姓股東說，她是30年前從工研院跟著張忠謀到台積電，一路跟著見證公司成長，感謝張忠謀照顧股東跟員工，讓她生活能夠不虞匱乏，現在不只樂在工作，還心存感激，祝福張忠謀享受退休生活。

李姓股東說，她曾是台積電工號100多號的員工，這次特地從國外回來，為了向張忠謀致謝，感謝能提供優質的工作環境與歷練。

她說，現在是幸福又快樂的台積電股東，也會是台積電忠實的股東，她祝福張忠謀退休後身體健康，並期待張忠謀的自傳下冊。

曾是台積電工號200多號員工的林姓股東說，張忠謀創新的晶圓代工業務模式，與專注本業的理念，不只造福台積電員工、眷屬與股東，也造福台灣民眾。

她說，懷念過去與張忠謀面對面溝通的機會，對於張忠謀退休有點感傷與不捨，感謝張忠謀為大家做的事。她同時期勉新團隊能夠帶領台積電再創奇蹟。

張忠謀最後說，過去30年是他最興奮、最愉快的30年，很高興有機會跟大家一起做出這一番大事業。語畢現場響起熱烈掌聲，張忠謀也揮手回應。（編輯：郭萍英）1070605

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