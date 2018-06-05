分享「科技古都」之美　南市府赴倫敦參與智慧城市高峰會

台南市為農業大城，針對青農、小農推動「新農人」計畫，解決農耕技術、土地尋覓、資金貸款及行銷通路等專業課題；在智慧防疫部分，推出「掌蚊人」平台及APP，提供最即時的環境潛勢、就醫快篩及預防措師資訊，同時研發智慧捕蚊燈，以IoT技術蒐集病媒蚊資料，運用雲端數據統計及人工智慧分析防疫策略。

張政源率領台南市團隊，參與為期三天的年度會議，期藉由與各城市、產業對話與溝通過程，學習世界各城市經驗，同時分享台南市「科技古都」之美。

在觀光方面，Facebook、紅椅頭、Instagram、Twitter等熱門社群平台進行城市行銷，而針對國際旅客，提供Tainan visitor info Line@，提供24小時客製化、即時性的多國語言旅遊諮詢，更能在旅遊官網線上預約導覽。

張政源表示，「我們並非一昧追求新穎的科技，而是創造有溫度的智慧化應用」，南市近年積極運用Open Data與大數據分析於城市治理、觀光、農業、防疫、防災等領域，相關智慧化應用均以人為出發點，與ICF本年度主題為「人性化數據」相當契合。