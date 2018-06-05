NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈遭陸打壓？好市多「台灣國旗」消失言承旭夜探女星香閨　被他發文曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

分享「科技古都」之美　南市府赴倫敦參與智慧城市高峰會

記者黃文博／台南報導2018/06/05 18:34
▲台南市副市長張政源代表台南市在英國倫敦接受頒發2018年Top7獎座。 （圖／南市新聞處提供，2018.06.05
▲台南市副市長張政源代表台南市在英國倫敦接受頒發2018年Top7獎座。 （圖／南市新聞處提供，2018.06.05

國際智慧城市論壇於倫敦舉辦年度高峰會，台南市副市長張政源代表台南市在英國倫敦The Crystal永續城市發展中心，接受頒發2018年Top7獎座，今年度入選「2018全球7大智慧城市」包含芬蘭埃斯波、澳大利亞伊普斯威奇、加拿大漢密爾頓與溫尼伯，以及台灣桃園市、嘉義市及台南市。

張政源率領台南市團隊，參與為期三天的年度會議，期藉由與各城市、產業對話與溝通過程，學習世界各城市經驗，同時分享台南市「科技古都」之美。

台南市為農業大城，針對青農、小農推動「新農人」計畫，解決農耕技術、土地尋覓、資金貸款及行銷通路等專業課題；在智慧防疫部分，推出「掌蚊人」平台及APP，提供最即時的環境潛勢、就醫快篩及預防措師資訊，同時研發智慧捕蚊燈，以IoT技術蒐集病媒蚊資料，運用雲端數據統計及人工智慧分析防疫策略。

在觀光方面，Facebook、紅椅頭、Instagram、Twitter等熱門社群平台進行城市行銷，而針對國際旅客，提供Tainan visitor info Line@，提供24小時客製化、即時性的多國語言旅遊諮詢，更能在旅遊官網線上預約導覽。

張政源表示，「我們並非一昧追求新穎的科技，而是創造有溫度的智慧化應用」，南市近年積極運用Open Data與大數據分析於城市治理、觀光、農業、防疫、防災等領域，相關智慧化應用均以人為出發點，與ICF本年度主題為「人性化數據」相當契合。

關鍵字倫敦智慧城市張政源高峰會
中市國中小全裝冷氣　編列預算推動翁章梁訪日　尋嘉縣觀光契機

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan