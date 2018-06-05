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訪日最大美食網站公司　翁章梁尋嘉縣觀光契機

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/06/05 18:35
▲翁章梁赴日拜訪東京西武鐵道及交通廣告NKB旗下的Gurunavi美食網站公司。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.05）
▲翁章梁赴日拜訪東京西武鐵道及交通廣告NKB旗下的Gurunavi美食網站公司。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.05）

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁近日訪日，5日最後一站來到東京西武鐵道及交通廣告NKB旗下的Gurunavi美食網站公司拜會，積極尋求嘉義縣觀光旅遊契機。

Gurunavi是一間有千人銷售團隊的上市上櫃公司，以美食行銷為主要業務，是日本民眾最常使用的美食網站，致勝主要關鍵來自提供民眾詳盡快速的多國語言餐廳預約資訊、二千八百種的料理資訊專利，內部還設有米其林三星級授權評鑑部門，並且設立大學分享指導服務、菜單設計、衛生及藝術經驗，網上使用者約有六千五百萬人，相當台灣總人口數的三倍，成功將日本外食文化推廣至全世界，目前他們正致力拓展海外市場，尋求臺灣各縣市合作機會。

日本以鐵路為中心的放射線交通網絡，不少鐵道公司發展出食衣住行育樂事業，從鐵路觀光、飯店經營、餐廳到大型購物商場一手包辦，行銷通路遍及各場域，尤其西武鐵道公司在日本專屬打造的「52席至福」觀光列車，車廂內部設計華麗，以當地食材提供法式料理套餐，屢獲遊客喜愛。根據西武內部統計，臺灣人至日本遊玩每年有五百多萬人次，回客率達五次者佔57%，日本人至台灣旅遊人次每年卻只有190多萬，相差甚多。

翁章梁特地前往拜會日本成功企業，首次會面中，訪問團還特別製作一支宣傳嘉義縣景點的空拍影片交流，NKB社長外谷敬之對嘉義縣留下深刻印象，會中表達有興趣共同合作意願，近期將規劃至嘉義縣實地考察行程，獲正面回應。

翁章梁說，嘉義縣在台灣的地理位置優勢涵蓋山、海、平原，海拔從零到2200公尺，各種不同的氣候造就物產豐富，甚至國際引以為傲的阿里山森林鐵路及便捷的高速鐵路停靠站都在嘉義，此次參訪已和日方建立首次見面的良好關係，包括前天在靜岡沖泡阿里山高山茶給日本民眾品茗，大受好評。未來若當選縣長，希望借助他們整合行銷觀光的經驗，吸引更多國際遊客至嘉義縣旅遊。

 

關鍵字翁章梁gurunavi觀光
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