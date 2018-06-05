中市荔枝採果旅行16日登場　即日起開放報名

其中，「荔枝採果活動」採預約制，現場將進行果園導覽解說，還可把荔枝帶回家。另外，興隆社區發展協會也推出「荔枝果樹認養活動」及「農村荔枝小旅行」，結合當地荔枝農，開放認養荔枝樹30棵，同時也安排「窯烤荔枝披薩」活動。



▲大安區農會舉辦大安蔥安心契作產品發表會（圖／林重鎣攝 , 2018.6.5)

此外，農業局今(5)日也輔導大安區農會舉辦大安蔥安心契作產品發表會，現場以大安蔥為食材，結合安泉米、安農香腸等農產，推出10道美味好滋味大安蔥料理，包括蔥油雞、蔥燒黃魚、青蔥烘蛋、蔥燒梅花豬、蔥燒二節翅、蔥明丸、青蔥培根炒飯、青蔥九轉肥腸、蔥爆雙魷魚、蔥燒鐵板豆腐等，希望推廣大安優質農產。

農業局指出，大安區農會積極輔導在地青蔥產銷班班員取得吉園圃2.0標章認證，今年與產銷班員進行契作收購計畫，共收購鮮青葱3公噸，加工製作成生鮮蔥花，並透過超低溫急速冷凍，保留青蔥新鮮度，在台中市裕毛屋生鮮超市及惠康超市均有販售。