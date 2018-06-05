中市荔枝採果旅行16日登場　即日起開放報名

今年荔枝提早進入盛產期，台中市政府農業局輔導太平頭汴坑休閒農業區、太平農會、興隆社區發展協會等單位，自6月16日起至24日推出「荔枝農遊巴士遊程」，安排包括採荔枝、手作藍染、蘆薈餐、暢遊古農莊等活動，即日起開始報名，歡迎民眾來趟農村輕旅行。
農業局表示，活動將安排專車帶旅客採收荔枝、手作藍染DIY、探訪歷史古蹟蝙蝠洞、品嚐美味蘆薈餐、導覽磨仔墩故事島、手作窯烤麵包、體驗300年大樟樹生態之美、遊歷古農莊了解古早農村生活等。
其中，「荔枝採果活動」採預約制，現場將進行果園導覽解說，還可把荔枝帶回家。另外，興隆社區發展協會也推出「荔枝果樹認養活動」及「農村荔枝小旅行」，結合當地荔枝農，開放認養荔枝樹30棵，同時也安排「窯烤荔枝披薩」活動。
▲大安區農會舉辦大安蔥安心契作產品發表會（圖／林重鎣攝 , 2018.6.5)
此外，農業局今(5)日也輔導大安區農會舉辦大安蔥安心契作產品發表會，現場以大安蔥為食材，結合安泉米、安農香腸等農產，推出10道美味好滋味大安蔥料理，包括蔥油雞、蔥燒黃魚、青蔥烘蛋、蔥燒梅花豬、蔥燒二節翅、蔥明丸、青蔥培根炒飯、青蔥九轉肥腸、蔥爆雙魷魚、蔥燒鐵板豆腐等，希望推廣大安優質農產。
農業局指出，大安區農會積極輔導在地青蔥產銷班班員取得吉園圃2.0標章認證，今年與產銷班員進行契作收購計畫，共收購鮮青葱3公噸，加工製作成生鮮蔥花，並透過超低溫急速冷凍，保留青蔥新鮮度，在台中市裕毛屋生鮮超市及惠康超市均有販售。