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中央社

周永康前警衛秘書談紅　判刑10年減刑8月

中央社2018/06/05 17:10
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北5日電）先前已知被檢方立案偵查，之後下落不明的前中共政治局常委周永康的警衛秘書談紅，今天由燕城監獄提請減刑8個月，理由是在獄中「獲得表揚5次」。但外界因此得知，談紅已被判刑10年。

這項訊息今天由北京市第二中級人民法院公布，是談紅2014年7月被中紀委調查後開除黨籍、隨後被檢方立案偵查後將近4年首度被曝光的訊息。這段期間，外界對談紅的遭遇一無所知。

這項公告提到，前中國公安部警衛局正師職參謀談紅因觸犯受賄罪，被判處有期徒刑10年，並被沒收個人財產人民幣50萬元（新台幣約232萬元），目前在司法部直轄的燕城監獄服刑。

公告指出，今年6月1日，獄方以談紅「獲得表揚5次」為由，提請將他減刑8個月。

現年47歲的談紅，曾於2008至2012年擔任周永康的警衛秘書。2014年11月，人民日報發表題為「中紀委掀翻周永康的五大外圍戰」的文章，長篇敘述「周永康腐敗共同體」。其中，談紅、冀文林、余剛等6人，在文章中即被歸類為周永康集團的「秘書幫」。

文章提到，中共官方拿下周永康前，依序瓦解他的川軍嫡系、石油幫、公安幫，接著就輪到秘書幫。在秘書幫被捕後，包括周永康之子周濱在內的多名親屬即告落網。

中共中紀委在2014年7月2日公告，談紅因嚴重違法違紀被立案審查，並確認索取及收受鉅額賄賂屬實，被開除黨籍處分；2週過後，談紅被檢方立案偵查並採取強制措施；同年7月29日，中共中央決定由中紀委對周永康立案審查。（編輯：邱國強/陳家倫）1070605

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