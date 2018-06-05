周永康前警衛秘書談紅　判刑10年減刑8月

（中央社台北5日電）先前已知被檢方立案偵查，之後下落不明的前中共政治局常委周永康的警衛秘書談紅，今天由燕城監獄提請減刑8個月，理由是在獄中「獲得表揚5次」。但外界因此得知，談紅已被判刑10年。

這項訊息今天由北京市第二中級人民法院公布，是談紅2014年7月被中紀委調查後開除黨籍、隨後被檢方立案偵查後將近4年首度被曝光的訊息。這段期間，外界對談紅的遭遇一無所知。

這項公告提到，前中國公安部警衛局正師職參謀談紅因觸犯受賄罪，被判處有期徒刑10年，並被沒收個人財產人民幣50萬元（新台幣約232萬元），目前在司法部直轄的燕城監獄服刑。