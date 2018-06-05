越南國會質詢台塑河靜廠排廢 部長仔細說明

台塑河靜鋼鐵2016年4月排放含毒廢水，造成越南中部海洋環境污染事故，衝擊當地居民生計與生活，被視為越南有史以來最嚴重的環境保護事件。事發後，越南環保意識大幅抬頭。台塑河靜鋼鐵的一舉一動至今都受到民眾關注。

（中央社河內5日電）接受越南國會議員質詢有關台塑河靜鋼廠排放廢水問題時，資源與環境部長陳紅河（Tran Hong Ha）今天承諾，會嚴格監控台塑河靜鋼鐵公司的排放作業，不讓意外再度發生。

越南議員黃國賞（Hoang Quoc Thuong）今天對陳紅河提出質詢，台塑河靜鋼鐵過去發生的環境事故是一個很嚴重的教訓，台塑河靜鋼鐵最近啟用第2座高爐，今後能否擔保類似事故不再發生。

陳紅河表示，事發後，已對台塑河靜鋼鐵更改環保監控與管理方式，要求廠方更換生產和排放處理等技術，裝置線上環保監控系統。

他說，目前對台塑河靜鋼鐵採取3個程度的環保監控措施，包括在生產線、廠房內範圍與廠房外範圍；台塑河靜鋼鐵廢水處理後排入生態池，水質都達到A級標準，可循環使用。

他強調，基於對台塑河靜鋼鐵生產技術評估與環保監控作業都嚴格實施，將不會讓環境污染事故發生，「對於台塑河靜鋼鐵的（營運）情形，我這樣報告，請議員可以放心」。（編輯：郭中翰）1070605