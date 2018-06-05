澳航網頁台灣擬標註中國領土 外交部抗議

（中央社記者顧荃台北5日電）澳洲航空將應中國要求，將網頁的台灣標註為中國領土；外交部今天表示，已立即指示駐處向澳航抗議，表達政府嚴正立場，要求取消相關決定。

中國的民航監管單位4月時給44家航空公司一個5月25日的期限，以移除公司網頁或其他資料上台灣、香港、澳門並非中國領土的標示；美國白宮曾批評中國此舉為「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）。

路透社報導，在國際航空運輸協會（IATA）昨天於雪梨舉行的年會上，澳航（Qantas Airways）執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，雖然還需額外作業時間，澳航已計劃服從北京的要求；澳洲外長畢紹普（JulieBishop）今天則對此事表達關切。