吳音寧：沒買洋酒送民進黨台北市黨部

民主進步黨籍市議員張茂楠表示，對於任何不實指控，吳音寧可在台北市議會的公共殿堂澄清，他詢問吳音寧有無送洋酒、吃魚翅、薪水多少以及要對誰提告等事，並勉勵她要「愈挫愈勇」；另一位民進黨籍市議員王孝維則提醒吳音寧，做多少事說明清楚就好，不用再提無關的事。

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧今天說，她沒有拿業務推廣費購買洋酒送民進黨台北市黨部；她的月薪是14萬元。台北市長柯文哲允諾民進黨籍議員，沒有的話，會還吳音寧一個清白。

吳音寧答詢說，她沒有拿業務推廣費購買洋酒送民進黨台北市黨部，並解釋魚翅事件。她說，受邀的餐廳沒有招牌，「也不知道進去時會有什麼菜色」，強調當魚翅送上時，她才知情，而她並未食用。

吳音寧表示，她的月薪是新台幣14萬元，「250萬的數字我不知道怎麼來的」。她說：「250的數字可能要挑動年輕人不滿的情緒。」

她表示，其實她也不年輕，已40幾歲，將年輕人不滿情緒灌到她身上，不是一個實實在在討論事情的方式，「這完全按照公司制度在走，不是我來時才這樣」。

同時，吳音寧也說明，不排除對不實指控與抹黑提告，是因她先前以為只要實實在在做好事情就好，對抹黑不用特別回應，「但發現實實在在把事情做好也是不夠的，必須反擊」。

柯文哲則說，已派人對送洋酒一事進行了解，也允諾王孝維，若有將依法辦理，若無，將還吳音寧一個清白。

柯文哲表示，台灣社會本來就不正常，他也覺得北農公司非常複雜，充滿虎豹獅象（台語），吳音寧是一隻誤闖叢林的小白兔。

另外，柯文哲還說，已請北農公司主秘路全利與前萬華區長黃國彥協助、提點吳音寧。（編輯：梁君棣）1070605