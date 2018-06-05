海選評審嗆「周杰倫歌沒營養」　《中國新歌聲》說話了

《中國新歌聲》海選時，一位評審隊參賽者說的話被錄了下來，他說，「如果要彈唱的話，建議你不要彈周杰倫的歌，因為沒什麼營養。」影片一出引起網友反彈，甚至該評審被網友肉搜，公布姓名，網友直批，「你不配做評委，因為最起碼的尊重都不會」，袒護周杰倫，「杰倫在樂壇上的成就，早就是一個時代的楷模了。」



▲該評審在海選時對參賽者說，「不要選周杰倫的歌，沒營養」。（圖／翻攝微博, 2018.06.05）

影片一曝光，官方微博留言區被灌爆，網友罵聲一片，「一個海選評委去批評節目導師，這樣的人真的適合當評委嗎」、「你誰啊沒營養，我看你是想紅」。不過稍早《中國新歌聲》官方也發出聲明，證實該影片與節目組無關，聲稱節目絕不會傷害導師，網友對於節目組的聲明則持保留態度，警告節目不要以消費周杰倫來炒作話題。



▲《中國新歌聲》節目組發聲明。（圖／翻攝微博, 2018.06.05）