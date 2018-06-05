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少棒／龍華意外落敗　王志忠嘆：無緣師徒對決

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/05 18:49
▲龍華國小在8強戰對決東園國小。（圖／學生棒聯提供）
▲龍華國小在8強戰對決東園國小。（圖／學生棒聯提供）

國小棒球運動聯賽軟式組8強戰，高雄市龍華國小面對全部以5年級選手應戰的東園國小，雙方一直纏鬥到突破僵局制，龍華球員們沒能頂住壓力，在一壘手發生致命失誤的情況下，最終也以8:7遺憾飲恨，總教練王志忠在賽後也嘆說，可惜沒辦法和恩師王子燦碰頭了。

此役雙方在前5局打完戰成6:6平手，東園曾在6局下一度無人出局攻占滿壘，但是選手經驗不足，戰術執行失敗、造成夾殺，一下子變成兩出局，也導致攻勢瞬間瓦解，也讓龍華重新燃起希望。

7局上突破僵局制，龍華雖然先靠著保送擠回1分，但之後的打者都沒有建樹，也讓他們該局結束只領先1分；而下一局龍華投手簡百廷面對第一位打者就投出觸身球，讓對方扳平比數。之後傅鈞致敲出三壘方向滾地球，但三壘手黃甫勝卻選擇先踩壘包，而這也導致他隨後回傳不及、讓跑者回來攻得致勝分，東園終場就靠著這1分打進到4強賽。

王志忠表示，其實他在之前的比賽就有留意到黃甫勝在守備上的這一個瑕疵，沒想到今天又再度發生了。他也認為以球隊今年的戰力，沒打進4強、甚至冠軍戰都非常可惜。

王志忠過去就讀於善化國小，當時王子燦教練還在此執教，而今年後者帶領富田打進到4強，王志忠也很希望能和昔日恩師在場上較量一番，不過可惜沒辦法實現了。

而回憶起少棒時光，王志忠表示他們那一屆的球員的確可以稱得上是一時之選，之後也有很多人打進職棒，但因為各種因素幾乎都離開那個圈子了。自己現在在教球，也把把球員的品德擺在第一位，希望教給他們正確的價值觀。

關鍵字王志忠王子燦龍華國小國小棒球運動聯賽軟式組東園國小
東園止步4強　教頭：已是最佳表現感動的蛻變　龍安戰勝東園明爭首冠

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