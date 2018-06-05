荔枝盛產市府補助差太多　果農怒吼抗議

李麗華指出，台中市荔枝開始採收，全市約種植有2000公頃的荔枝，太平有600多公頃面積最多，預估今年每公頃荔枝園可採九噸，那全市可產18000噸的荔枝，太平可產4000到5000噸荔枝，這是遭病蟲椿象的為害後減產二成，還有八成的產量。

荔枝盛產，台中市政府農業局公布今年補助收購500噸荔枝，價格每公斤由9元變6元，減少3元，和以前收購的1200噸相差太多，量和價均大減，讓果農血本無歸，農民向市議員李麗華求助，今(5)日上午在果園舉行記者會指責只顧辦花博，果農甚至揚言要把荔枝倒在市政府抗議。

然而市政府農業局竟公布只要補助收購荔枝五百噸，各區產地也沒有分配數量，果農更是不滿的說，去年加美公司收購次級品荔枝作果汁，一公斤是九元、市府也補助九元，果農每公斤仍有十八元進帳，但市府農業局今年補助收購荔枝全市才500噸，太平是182噸，和最多103年的1200噸，相差太多，104年也有700噸，105年和106年因氣候因素，產量大減，只補助收購70噸，今年產量是八成，不能和產量只有二成相比，今年每公斤竟然只剩補助六元，減少三元，量和價均減少，果農又說，去年和前年因寒害等氣候因素，產量只二成，今年荔枝仍有八成產量，市府要算一算才對。

果農說，可是今年受乾旱影響，次級較多，均要靠果汁公司收購作果汁，加上市府補助，果農才能打平成本，現補助的量太少，補助金額又減，果農熬過蟲害和乾旱，竟無法獲市府支持，令人懷疑市府把經費全用在花博上。

李麗華進一步說，今年市府應補助收購荔枝作果汁，全市至少1200噸，每公斤補助價格維持9元，不能減少，加上果汁公司收購每公斤的9元，使果農每公斤有18元的成本價，不要讓果農哀鴻遍野，如今油電和物價均上漲，一年才收成一次的荔枝，卻又血本無歸，農民根本無法生活。