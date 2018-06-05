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FCCL市場需求升溫快 台虹5月營收創今年新高 月

鉅亨網2018/06/05 17:34
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在手機軟板市場需求第 2 季回溫之後，上游原物料廠的營運正在加溫，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹科技 (3144-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收為 8.55 億元，創今年以來新高，月增 22.73%，年減 6.24%。累計 1-5 月營收為 35.51 億元，年減 13.96%。

台虹主管指出，5 月在包括 FCCL 等電子材料事業部門營收為 6.8 億元，月增 21.28%，年增 33.64%，而在太陽能材料部分 5 月營收 1.64 億元，月增 12.92%，年減 58.45%；台虹主管指出，目前台虹在太陽能材料的生產策略維持在每月 1.5 億元的出貨金額，全年約等於去年同期的一半，將暫無擴大規模的計畫。

台虹科技今年第 1 季財報，純益 9700 萬元，季減 39.76%，年減 2.4%，每股純益為 0.46 元。

台虹科技第 2 季隨工作天數增加，加上市場需求加溫，包括軟性銅箔基板與太陽能背板出貨都將走揚，台虹科技估第 2 季季營收將落在 21.5-26.5 億元，季增 20%，年減 13.6%，同時，對於第 2 季季的平均毛利率，台虹也預估落點在 18%-22%。

台虹在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，也將在明年第 2 季投產，台虹設立的南通廠主要生產以生產鋁塑膜、FCCL 電子材料為主；原來包括太陽能背板及鋁塑膜產品都安排在昆山廠生產，但在昆山廠今年第 1 季遭遇火警事故，折損掉一半產能後，也使原計畫在昆山廠生產的鋰電池封裝用鋁塑膜材料計畫喊停，將等明年南通新廠完成生產，也就是鋁塑膜產品遞延到明年才能對於台虹營收有貢獻。

台虹日 K 線圖

 

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