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生活

經痛不讓博愛座竟挨打　她怒「看不見不代表沒有需求」

編輯中心／綜合報導2018/06/05 18:01
▲女網友因經痛不舒服而坐捷運博愛座，竟被一名拿著拐杖的大嬸敲了一下要求讓位。（示意圖／翻攝自網路）
▲女網友因經痛不舒服而坐捷運博愛座，竟被一名拿著拐杖的大嬸敲了一下要求讓位。（示意圖／翻攝自網路）

博愛座紛爭又起。一名女子在社群網站 PO 文，自己是月經來就會痛到不行的體質，日前搭乘捷運坐在博愛座上，當下已經冒冷汗加手腳發麻，沒想到一名拿著拐杖的大嬸上車後，竟用枴杖打她的腳要求讓座，讓原 PO 氣得寫下「你看不到，不代表別人沒有需求」。

原 PO 在「 Dcard 」發文指出，自己是月經來就會痛到不行的體質，日前經痛吃了止痛藥出門上班，下班後已經全身冒冷汗加上手腳發麻，搭捷運看見博愛座有空位就坐下，身邊則坐了一位年約 50 歲的伯伯。

 10 分鐘後，一名拿著拐杖的大媽上了捷運，並大聲嚷嚷「不好意思行動不便讓一下位置」。原 PO 隔壁的伯伯起身要讓位，沒想到那個大嬸居然直接拿拐杖敲打原 PO 的腳，並向伯伯表示「是說他不是說你」。

原 PO 相當氣憤地表示「你看不到，不代表別人沒有需求，你憑什麼用你的主觀意識去評斷他人的需求與否？重點，你憑哪點可以這樣敲打我？」當下由於她的身體真的不太舒服，無法與大嬸繼續理論，只能無奈地寫下「台灣就是有太多這種不了解狀況卻想要偽裝正義的人，看不到別人的需求就當作沒有需求一樣」。

原 PO 的文章貼出後，網友紛紛留言「完全懂你的心情，我也是嚴重經痛，跟你遇過類似的事，只是我遇到沒有無理成這樣」、「我有一次不舒服，上公車就被老人指指點點」；另有網友開玩笑說「所以說敬老尊賢不適用很有精神的老人」、「這種人不要鳥他，力氣大到跟牛一樣的大嬸不需要坐博愛座」。

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