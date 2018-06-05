記錄生理期追蹤健康 穿戴裝置攻女性商機

Fitbit統計，女性健康追蹤功能開放iOS與Windows使用者使用，最初兩週，有超過100萬名使用者開始使用此功能，現在與Android平台相容後，有超過240萬名使用者已於Fitbit APP上新增此功能，其中，180萬名使用者在日曆中新增至少一次生理經期，50萬名使用者新增兩次以上的經期，近70萬名使用者記錄一項以上的症狀。

（中央社記者江明晏台北5日電）Fitbit今天宣布，有超過240萬名使用者體驗的女性健康追蹤功能，此功能於5月開放，Fitbit能協助使用者了解生理期如何影響健康與身心層面，可建立最大型女性健康資料庫之一。

Fitbit表示，女性健康追蹤功能讓使用者透過單一途徑，即可更加了解自身的整體健康和身心狀況。將此資料與使用者的睡眠及活動數據整合後，Fitbit便能協助使用者了解自己的生理期如何影響健康與身心的其他層面，未來可望建立最大型的女性健康資料庫之一。

此外，Fitbit Versa裝置自4月16日上市以來全球出貨超過100萬支，成為Fitbit史上銷售速度最快的產品。

Fitbit共同創辦人兼執行長帕克(James Park)表示，透過Fitbit Versa，在蓬勃發展的智慧手錶市場中取得更高的市占率。全新女性健康追蹤功能目前的使用狀況十分熱烈，顯示出使用者看重的是透過單一平台更全面了解自身的整體健康和健身狀態。（編輯：郭萍英）1070605