大彎北段問題 柯文哲歸咎以往都發局人員

周柏雅質疑，台北網球中心在世大運舉辦前，變更契約6次，世大運結束後，仍進行契約變更11次，認為台北市政府對重大工程沒有好好監督與把關；而中正橋改建預算已經台北市議會通過，卻不斷流標，甚至還要追加預算，重送市議會審議，批評市府團隊執行力差。

（中央社記者梁珮綺台北5日電）民進黨籍市議員周柏雅批評，台北市長柯文哲與其團隊執行力有夠差，如台北網球中心、大彎北段等，柯文哲說，正在解決，大彎北段問題要把過去「都發局的排一排用機關槍打死」。

柯文哲表示，他同意周柏雅的批評，不過，台北網球中心、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等預算都是爛帳，是財政紀律很亂的案例，如台北網球中心的預算變來變去，在他接手時，離舉辦世大運時間已所剩無幾，他甚至向周柏雅說「如果要吐苦水，我比你還多」。

柯文哲說，大彎北段也是爛攤一個，他雖還沒解決，但正在解決，「把過去都發局的排一排用機關槍打死，怎麼會搞到幾千戶違法的出來？」

至於中正橋改建，他說，中正橋連結台北市與新北市，改建並非台北市可單方決定，雙北市一起處理，「就很難喬了」，周柏雅認為，柯文哲的理由不成理由，「這樣你就不用來當市長了啊」。

周柏雅也質詢違建拆除進度緩慢，認為柯文哲沒把違建當一回事，「有些是人民之痛，住戶不斷檢舉，希望市府執行，市府查了是違建沒錯，結果講要處理，一直沒有處理」，他說，違建是小事情，市民卻一再傷心。

柯文哲答詢表示，請周柏雅說清楚要拆哪件違建，「我帶隊去拆」。（編輯：李亨山）1070605