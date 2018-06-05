嫁妝一牛車舞台劇 22日嘉義首演

（中央社記者江俊亮嘉義市5日電）改編自王禎和小說「嫁妝一牛車」的舞台劇，將於22日在嘉義縣表演藝術中心首演，這是嘉義在地的「阮劇團」與日本小劇場導演流山兒祥再度合作演出。

阮劇團團長汪兆謙今天在嘉義文創園區舉行首演記者會表示，流山兒祥有日本「地下劇場帝王」之稱，1998年創辦劇團「樂塾」，2006年創辦平均80歲的高齡者劇團「天堂一座」，以「世界戲劇的地平線」為目標。

汪兆謙指出，流山兒祥導演的戲劇內容橫跨歌舞伎、莎士比亞等古典作品，以及國內外實驗作品。阮劇團自2016年起與流山兒祥首度合作演出「馬克白」後，決定今年把台灣文學作品「嫁妝一牛車」搬上舞台。