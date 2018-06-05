共享經濟的另一面 中國7千萬網約工勞權誰來顧

（中央社台北5日電）中國以蓬勃的共享經濟自我標榜，多達7000萬人為共享經濟提供服務。然而，這些「網約工」的勞動權益大多沒受到應有保障，面對網路平台商的各種處罰只能被動接受。

在中國，舉凡外賣騎士、代駕司機、家政人員都是一群透過網路平台預約而為消費者提供服務的人。這批網約工至今約7000萬人。根據中國國家信息中心數據，2020年，共享經濟提供服務者人數預計將超1億人。

正因如此，網約工的權益維護問題是個全新課題，需要有關方面加快立法速度，並予以有效監管。

工人日報報導，外賣騎手王先生，已經在家休養了3個月，原因是今年春節後他送外賣時與人碰撞，腿部骨折。儘管保險有所賠償，但賠償的人民幣3萬元僅夠醫藥費，至於不能工作的這段時間，沒有工資和補貼。