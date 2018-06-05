共享經濟的另一面 中國7千萬網約工勞權誰來顧

（中央社台北5日電）中國以蓬勃的共享經濟自我標榜，多達7000萬人為共享經濟提供服務。然而，這些「網約工」的勞動權益大多沒受到應有保障，面對網路平台商的各種處罰只能被動接受。
在中國，舉凡外賣騎士、代駕司機、家政人員都是一群透過網路平台預約而為消費者提供服務的人。這批網約工至今約7000萬人。根據中國國家信息中心數據，2020年，共享經濟提供服務者人數預計將超1億人。
正因如此，網約工的權益維護問題是個全新課題，需要有關方面加快立法速度，並予以有效監管。
工人日報報導，外賣騎手王先生，已經在家休養了3個月，原因是今年春節後他送外賣時與人碰撞，腿部骨折。儘管保險有所賠償，但賠償的人民幣3萬元僅夠醫藥費，至於不能工作的這段時間，沒有工資和補貼。
北京何姓網約車司機兩個月前剛在某平台註冊帳號，「蜜月期」還未過，帳號就被關閉了，原因是有乘客投訴他「拾到貴重財物不予歸還」，然而這僅是乘客的一面之詞，何姓司機未有任何解釋機會。
張姓外賣騎手表示，他經常會對消費者說聲「給個好評」。根據平台的規定，一個好評可以拿到的獎勵金只有幾元，但有時消費者毫無緣由給出差評，平台就直接扣50元。騎手們沒有辯駁的機會，只能默認。
前述例子都非個案，因而引來輿論對網約工權益的關注。
報導指出，網約工與網路平台之間究竟是「勞務關係」還是「勞動關係」，網路平台是否應按照規定為網約工繳納法定「五險一金」，全職和兼職網約工待遇是否一致，這些都需要盡快明確立法。
如果認定雙方屬於勞動關係，那麼企業應該為員工繳納「五險一金」。然而採訪卻發現，企業從未為大部分的網約工繳納「五險一金」，一旦發生意外，缺乏保障機制。
中國勞動關係學院法學院副教授沈劍峰表示，在現有狀況下，網約工能做的，就是儘可能選擇信用優良的平台服務。「面對龐大的網絡平台，網約工依舊弱勢。」（編輯：陳家倫/邱國強）1070605