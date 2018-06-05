AI機器人拼字夠厲害 普通人贏不了

（中央社記者韋樞台北5日電）工研院在台北國際電腦展(COMPUTEX)中展出一台綠色機器人陪參觀者玩拼字遊戲，結果贏最多的是機器人。工研院表示，這台機器人的文字辨識、決策機制思考、手眼協調功能更精進。

台北國際電腦展(COMPUTEX)今起5天在台北世貿一館等場地展出，工研院今年以「迎向AI新生活」為主題展示12項人工智慧研發技術，包括智慧視覺系統機器人、人工智慧合成音樂技術、高負載高續航商用無人機等。

工研院電子與光電系統研究所智慧視覺系統組副理林均蔓表示，智慧視覺系統機器人過去曾展示過，但經過更精進技術，整合應用深度感測、3D影像識別及人工智慧結合手眼協調控制，具感測及自我學習的功能，可作為居家陪伴、照護及工業使用，是一款集智慧與陪伴於一身的機器人。