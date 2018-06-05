父留西瓜當愛女生活費 蘭馨助變賣換現金

（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭一名遭家暴少婦平時獨自照顧幼子，賣西瓜維生的父親昨天到宜蘭探視她後，留下100顆大西瓜給女兒及外孫當生活費。蘭馨婦幼中心協助少婦讓西瓜變現金，今天起在中心義賣。

宜蘭這名21歲少婦在15歲時就懷孕，隨後出嫁。今年初，因少婦遭丈夫家暴，被安置在蘭馨婦幼中心。3個月前，她產下第3胎，在中心坐月子。

「女兒啊，這些大西瓜就給妳當生活費」，這名少婦的父親最近從南部北上，四處開著大卡車，賣西瓜維生。

少婦的父親昨天開車到宜蘭後，順道探視愛女，但可能是身邊沒有多餘的金錢，離去時只留下100顆大西瓜。