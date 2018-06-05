潘進隆視導聯合登陸作戰操演裝載作業　慰勉官兵辛勞

視導期間，潘副總長聽取演習整備簡報，隨即巡視聯合登陸作戰操演裝載作業實況，瞭解任務部隊的整備情形，對官兵在裝載過程中，以謹慎且嚴謹的態度，依照程序、步驟執行各式車輛裝載，在綑綁完成後還一一細心檢查，表達肯定與嘉勉；潘副總長也垂詢任務部隊相關窒礙或問題，同時指示各級單位注意海象的狀況、確保人員、船艦的安全，務須保持密切協調及溝通，以良好默契，發揮團隊精神，完成各項操演，強化聯合作戰效能。

潘副總長特別強調「安全」的重要性，潘副總長表示，安全無替代，是訓練的最高標準，他期許各級幹部做好萬全的準備，不可因為自己經驗豐富，對於業務很熟悉，就輕忽過程，魔鬼藏在細節裏，所有的意外都是日久生頑，好幾個錯誤在一起造成，不會是單一，要提醒同仁小心留意，做好一級督導一級、一級輔導一級，事事按照程序、步驟、要領，不可疏漏。

此外，潘副總長也前往海軍陸戰指揮部防空警衛群已故的何姓上兵屏東家中慰問，對於何員意外身亡，潘副總長指出，國防部會盡全力協助辦理何員後事、撫卹相關事宜及提供家屬法律服務，若有需要幫忙的地方，可儘管提出，何員志願服役替家裡分擔經濟，是個有責任心的好孩子，遇到這種不幸的事，令人遺憾，因此，他專程代表部長、總長前來探望，瞭解家屬的需求，也希望兇手早日繩之以法，讓家屬安心、死者安息；對此，何員的祖父、父親皆深表謝意，感謝潘副總長在演習忙碌中還特地捎來溫暖，更謝謝部長、總長的關心。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社