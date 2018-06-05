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少棒／東園止步4強　教頭：純5年級陣容的最佳表現

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/05 18:05
▲東園在突破僵局制擊敗龍華。（圖／學生棒聯提供）
▲東園在突破僵局制擊敗龍華。（圖／學生棒聯提供）

台北市東園國小今年以全5年級的陣容打進到4強，跌破外界眼鏡，雖然最終不敵今年的大黑馬龍安國小，只能在明天爭季軍，但總教練賴敏男表示，球員們的確已經表現得很好了，能打進8強就像拿了冠軍一樣。

「在我看過的比賽，這是第一次。」賴敏男表示，少棒5年級選手不論是身材還是經驗，通常都距離6年級的球員有一段差距，因此東園這一次打進4強，是他印象中純5年級陣容的最佳表現。

在今天8強對龍華的比賽，他們雖然在6局下錯過無人出局滿壘的大好局面，但是球員沒有就此氣餒，在7局突破僵局制靠著出色的投球和防守、只丟1分，接著下一個半局再利用對方的觸身球及失誤回來攻得致勝分，也搶下了4強的門票。

對於6局下強迫取分戰術失敗，導致該局攻勢瓦解的情形，賴敏男樂觀的表示，這就是一種經驗，也認為這一批選手在經歷這樣高張力的比賽洗禮後，明年不論是在投球、打擊還是跑壘上都會有很大的進步。

而教練駱政宇則是表示，今年6年級的這些選手、自己從他們4年級就開始帶了，雖然棒子上不如上一屆剛畢業的白振安、孫易磊來得火燙，但是投球和守備穩定性上卻要更勝一籌，因此仍相當看好他們的發展。

而其中他最看好主力投手楊奕辰和第4棒林于澔的發展，認為兩人身材都相當不錯，心態也保持的很好，未來可期。

關鍵字東園國小賴敏男駱政宇國小棒球運動聯賽
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