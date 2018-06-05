少棒／東園止步4強　教頭：純5年級陣容的最佳表現

台北市東園國小今年以全5年級的陣容打進到4強，跌破外界眼鏡，雖然最終不敵今年的大黑馬龍安國小，只能在明天爭季軍，但總教練賴敏男表示，球員們的確已經表現得很好了，能打進8強就像拿了冠軍一樣。

「在我看過的比賽，這是第一次。」賴敏男表示，少棒5年級選手不論是身材還是經驗，通常都距離6年級的球員有一段差距，因此東園這一次打進4強，是他印象中純5年級陣容的最佳表現。

在今天8強對龍華的比賽，他們雖然在6局下錯過無人出局滿壘的大好局面，但是球員沒有就此氣餒，在7局突破僵局制靠著出色的投球和防守、只丟1分，接著下一個半局再利用對方的觸身球及失誤回來攻得致勝分，也搶下了4強的門票。