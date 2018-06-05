賴清德提醫療產業策略 鼓勵業者國際併購

（中央社記者王鴻國新北5日電）行政院長賴清德今天表示，行政院提出醫療器材發展策略，提供業者基金或聯貸併購國際有潛力小型公司等4大方向，希望能讓國內業者的發展力道更強。

賴清德下午參訪雃博公司，聽取雃博董事長李永川簡報及陪同參觀公司產品，由於賴揆是醫界出身，對各項醫療產品都表現濃厚興趣，並一一詢問細節及提出建議。

賴揆隨後與茂勝公司董事長洪盛隆等多家醫療器材產業業者進行交流座談會，賴清德致詞表示，政府非常重視醫療器材產業，目前業者超過1000家，就業人員逾4萬人，所創造的產值已達新台幣1400億元。