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中央社

用電創6月新高 盼核二2號機歸隊有助調度

中央社2018/06/05 17:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北5日電）今天最高用電量創歷史6月新高紀錄，但因午後對流旺盛，台電預估本週備轉容量率都可維持6%以上，待核二2號機完成安全操作程序併聯歸隊，供電調度可望更有彈性。

中央氣象局觀測，台北今天中午出現37.3度高溫；台電表示，今天最高用電量在下午2時1分達到3530.2萬瓩，為歷年6月用電新高紀錄，但未進入歷史用電前10高排名，備轉容量率6.42%，維持供電吃緊黃燈。

台電中央副調度監鄭有財受訪指出，今天北部氣溫較高，但中南部雲層較厚，相對涼爽，雖然影響部分太陽光電發電量，但用電量相對不高，因此整體備轉容量率仍有6%以上。

午後對流發展旺盛，根據氣象局預報，近日午後多有雷陣雨，有助降溫，台電預估未來一週備轉容量率都可維持在6%以上，維持供電吃緊黃燈，6月下旬後則預估降至6%以下，亮供電警戒橘燈。

不過，原能會今天通過裝置容量98.5萬瓩的核二2號機再起動申請，可望挹注備轉容量率約2.7%，但因安全考量，併聯升載時程未定，台電目前未將核二2號機供電能力納入未來預估。鄭有財表示，待核二2號機歸隊，調度會更有彈性，可依機組狀況再進行檢修等工作，有助維持機組正常運作。（編輯：張均懋）1070605

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