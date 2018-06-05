用電創6月新高 盼核二2號機歸隊有助調度

（中央社記者廖禹揚台北5日電）今天最高用電量創歷史6月新高紀錄，但因午後對流旺盛，台電預估本週備轉容量率都可維持6%以上，待核二2號機完成安全操作程序併聯歸隊，供電調度可望更有彈性。

中央氣象局觀測，台北今天中午出現37.3度高溫；台電表示，今天最高用電量在下午2時1分達到3530.2萬瓩，為歷年6月用電新高紀錄，但未進入歷史用電前10高排名，備轉容量率6.42%，維持供電吃緊黃燈。

台電中央副調度監鄭有財受訪指出，今天北部氣溫較高，但中南部雲層較厚，相對涼爽，雖然影響部分太陽光電發電量，但用電量相對不高，因此整體備轉容量率仍有6%以上。