古樂琵琶傳情藝 綿延台越交流情

隨團訪台的阮清河，過去學術論文正是研究「琵琶」，對中國、朝鮮、日本、越南和台灣琵琶有深入見解。「單是琵琶在中國就分了六派，台灣如今也分流成傳統與現代。」阮清河觀察，無論新舊派別，如今各自都達到極高藝術水準，然而，傳統音樂有其文化底蘊，藝術家也希望能透過音樂，傳遞所代表的文化內涵。

因應文化部影視及流行音樂產業局發展流行音樂產業，搭配政府新南向政策，台南應用科大藝術學院邀請越南國家音樂學院及越南高等舞蹈學院來台演出。現場展演越南道地的獨弦琴、琵琶、古箏、木琴等經典樂器，民間學術展演的積極互動，促進台越文化更深入的交流。

（中央社記者魏紜鈴台南5日電）以學者身份來台的越南文化部副部長阮清河今天在接受中央社專訪時指出，台灣教學知識豐富多元，多管道交流有其意義，也盼透過民間學術展演的互動，促進台越文化交流。

音樂能陶冶性情，也可透過學術交流探討樂器起源，深入彼此文化樣貌，了解歷史發展。談到琵琶演奏，曾赴中國留學的阮清河說，在中國聽到的琵琶演奏與越南演繹方式迥異，「中國在琵琶演奏形態上，似乎更講究技能表演，但傳統樂器的表現不是為了速度而練，而是代表一種文化。」

至於台灣琵琶，他認為，台灣保留其傳統價值，「台灣琵琶橫抱演奏，表演者抱琴時需承受琴身重量，彈琴的速度自然緩慢下來。」越南演奏琵琶與台灣一樣橫抱，因此越南音樂與傳統台閩音樂有其關連。

阮清河說明，樂器的演奏方式影響著人們在生活中講話的速度快慢，因此音樂與藝術內容，其實包含各地人的生活哲學與教育。就連過去越南使用「漢喃」（越南傳統的本民族語言文書系統），它代表源自中國南邊，即便是文字語言的動名詞組合上，也都有其文化相似處。

如今台越文化交流之所以重要，阮清河表示，樂器演奏除可滿足音樂對語言、聲調、旋律的詮釋，各國在同類樂器的演奏方式，雖息息相關卻又各自代表不同系統文化，「在這當中，如果你不懂我我不懂你，那是很遺憾的事。」

此外，越南與台灣在藝術專才培訓方式並不相同，阮清河說，在越南若要學音樂或舞蹈，7歲就要進入專業學院學習，不同學習系統累積出來不同的專業不同，越南的優點是音樂專業培訓上專精，缺點是其他科學、數理等知識則較缺乏。

台灣學風自由開放，不少學者赴美留學。阮清河指出，過去越南因歷史背景學者無法赴美留學，台越雙方若能增進交流，對同件事看法分享不同觀點則能互補優缺，「台灣學者在教學知識豐富多元，無論是在教育發展、建立學術研究中心等，多方管道的交流互動皆富意義。」（編輯：吳協昌）1070605