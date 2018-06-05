消費型光碟價漲 中環Q4拚損益兩平 明年重返獲利

光碟片廠中環 (2323-TW) 董事長翁明顯今 (5) 日表示，由於消費型光碟供不應求，今年價格將持續成長，中環 4、5 月毛利翻倍走揚，估計今年第四季有機會損益兩平，力拚轉虧為盈；明年有望重返獲利。

翁明顯表示，光碟片具有省電、防水及抗電磁波，且保存期長，可離線存取，適合用來儲存冷數據，不過根據研究統計，光碟用來儲存冷數據占比不到 1%。

國際上因為產能減少，加上消費型需求增加，導致今年以來光碟價格增加，業界分析，到今年底消費型光碟價格還會繼續成長。不過，翁明顯強調，價格成長、有毛利，不代表有淨利，中環可能要等到今年第四季才有機會損益兩平。