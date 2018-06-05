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整碗滿滿都是肉　霸氣牛排丼一秒變身石鍋拌飯

記者陳致宇／台北報導2018/06/05 18:17
▲連鎖燒肉丼業者推出夏季全新菜單，最新主打商品結合炸牛排及石鍋拌飯，每一口都是滿滿的多汁牛肉。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）
▲連鎖燒肉丼業者推出夏季全新菜單，最新主打商品結合炸牛排及石鍋拌飯，每一口都是滿滿的多汁牛肉。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

肉食控看過來，連鎖燒肉丼業者推出夏季全新菜單，最新主打商品結合炸牛排及石鍋拌飯，每一口都是滿滿的多汁牛肉，同時還首度推出黑橘配超值小菜專區，任選兩樣小菜一律 99 元，最高享有 6 折優惠。


▲「釜燒嫩肩牛排丼」結合炸牛排與韓式石鍋拌飯，民眾可以自行使用火熱石鍋動手拌炒。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲「肉の三劍客丼」一次可品嚐雞、豬、牛 3 種肉類，份量就連男生也大呼過癮。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

隨著夏季來臨，開丼推出夏季新菜單，主打「肉量滿點」特色，「釜燒嫩肩牛排丼」結合炸牛排與韓式石鍋拌飯，讓民眾可以自行使用火熱石鍋動手拌炒，嫩煎牛排一牛雙吃；「肉の三劍客丼」則是一次可品嚐雞、豬、牛 3 種肉類，份量就連男生也是大呼過癮。


▲引用日本「土用丑日」概念，亦即為夏季最熱的一天食用鰻魚補充元氣，研發出「柳川穴子丼」。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

業者也引用日本「土用丑日」概念，亦即夏季最熱的一天食用鰻魚可補充元氣，研發出「柳川穴子丼」，使用江戶地區傳統柳川鍋的作法，淡雅的味道受到不少女性喜愛。


▲暗黑系甜品「地表最強霜淇淋」，將竹炭巧克力霜淇淋撒上粉紅草莓碎粒，限定在全台 5 間分店販售。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲業者首度推出黑橘配超值小菜專區，任選兩樣小菜一律 99 元。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

此外，為迎接夏季高溫，業者推出暗黑系甜品「地表最強霜淇淋」，將竹炭巧克力霜淇淋撒上粉紅草莓碎粒，限定在全台 5 間分店販售。即日起用餐可享黑橘配超值小菜專區優惠，任兩樣小菜一律 99 元。

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