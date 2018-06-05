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中央社

涉炒龍邦股票犯罪所得6億 朱國榮判刑15年

中央社2018/06/05 18:02
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北5日電）國寶集團總裁朱國榮等人涉嫌炒作龍邦股票案，台北地方法院今天審結，認定本案犯罪所得新台幣6億3000多萬元，依違反證券交易法判處朱男有期徒刑15年，全案可上訴。

本案其他被告，朱國榮的林姓助理、曾姓秘書、洪姓財務長等人，則分別被判處3年至10年6月徒刑。

台北地檢署偵辦朱國榮等人涉嫌炒作龍邦股票案，於民國103年8月間發動搜索；檢方偵辦後依法起訴。

台北地院將本案的犯罪期間分為2階段，第一期間為100年12月1日至101年2月29日，第二期間則是101年11月23日至102年1月11日。

北院認為，朱國榮為國寶人壽公司財務部及投資部的實際負責人，與洪姓財務長及連姓投資長，共同利用國寶人壽公司證券帳戶、朱男人頭帳戶，在這2階段，以大量連續相對成交及連續高買手段，炒作上市的龍邦國際興業股份有限公司股票股價。

第一期間，龍邦公司股票收盤價自100年11月30日的每股10.25元，上漲至101年2月29日的13.85元，上漲3.6元，漲幅達35.12%，遠高於同期間同類股指數漲幅17.87%及大盤指數漲幅17.63%，朱國榮等人有影響龍邦公司股票市場價格及市場秩序之虞，犯罪所得為6200多萬元。

第二期間，朱國榮等人以連續相對成交及連續高買龍邦股票、大量購買龍邦權證間接炒股的犯罪所得，合計為5億7000多萬元。（編輯：李亨山）1070605

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