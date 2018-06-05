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中央社

退休收益來源 民眾最在乎獲利穩定

中央社2018/06/05 18:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北5日電）投信調查全台民眾退休後的固定收益來源，結果發現，高達41.6%的民眾最在意獲利穩定性，還有33.1%的民眾在意配息率的高低。

摩根投信調查，對於退休規劃較為完備的「退休快樂族」而言，由於深知固定現金流穩定的重要性，遠超過配息率的高低，因此重視穩定性遠高於配息率，反倒是較晚開始退休理財的「退休窮忙族」對於獲利穩定及配息率的重視程度差別不大。

值得注意的是，退休快樂族對於投資標的「交易容易度/流動性」，以及「金融商品發行或銷售機構可靠性」的重視度，遠高於退休窮忙族與整體台灣民眾的平均值，反應出交易容易度與流動性，亦宜作為退休理財的考量之一，特別是退休後通常收入來源不像工作時期充裕，此時如何將手中退休資產，在風險控管與「錢滾錢」效益極大化之間做到最佳平衡，是每個人都要學習的課題。

劉玲君分析，調查發現，有近1成的退休窮忙族表示退休後不會投資，但事實上，退休時期如何使用財富也是一門學問，根據摩根資產管理針對全球所做的統計，由於全球物價長期處於上漲趨勢，若退休後停止投資，可能會面臨通膨造成資產縮水問題，以穩健的投資來活化退休資金，才是較佳的作法。（編輯：鄭雪文）1070605

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