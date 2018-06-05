亞太學院爭議 教部：會保障學生原校畢業權

亞太創意技術學院發生停辦危機，從多科系停招、積欠教師薪水等爭議頻傳，陳政亮說，2016年怡盛集團入主亞太學院後，逼迫學生轉學，現在再進一步逼走老師，要藉著少子化之名，吞食國家教育資產。

民進黨立委鍾佳濱、蔡培慧、亞太創意技術學院老師黃惠芝、湯仁忠、高教工會秘書長陳政亮等人上午在立法院召開記者會主張亞太創意技術學院應「先停招、再停辦」。

（中央社記者蘇龍麒、許秩維台北5日電）亞太創意技術學院爭議多，高教工會、立委等人今天主張逐年停招再停辦，保障學生受教權；教育部說，會保障學生原校畢業的權利，協助聘老師開課，經費由退場基金支應。

他說，學校教師希望能夠償還欠薪、保障學生受教權，不料上個月校長與董事會全部請辭，目前剩下三名來歷不明的董事，也不清楚教育部是否有把關。

陳政亮說，目前亞太學院聲稱現金不足，下午派出律師要求老師簽下自願離職同意書，這是非常荒謬的事情，學生還在，為何要把老師逼走？

黃惠芝說，2016年8月前，由教育部委派公益董事經營學校，怡盛以捐資興學名義，用新台幣7500萬元來取走16億元經營權，亞太學院學生人數一年多來持續下滑，現在剩800、900人。

在亞太學院任職28年的湯仁忠說，五月份薪水因為現金不足，已經積欠一個月薪水，七月份學生畢業後，大概只剩下300名學生，他們希望原校畢業，但校方下午又要召開優退說明意向會議清空老師，做法是相互違背的。他說，優退還有天花板，最多每人僅能領60萬元。

蔡培慧說，教育是公共財，不該成為虛詞，應該確保學生受教權，尤其亞太學院發展的陶藝、茶文化，與農鄉緊密相關，學術傳承有具體貢獻，都被怡盛集團忽略。

鍾佳濱呼籲教育部應另開專案方式，特別在私校法與審查當中的退場條例之外，尋求方法幫亞太解套。

針對亞太學院老師跟學生的權益，教育部技術及職業教育司長楊玉惠受訪時表示，之前教育部曾和亞太的老師進行座談，已承諾學生可以原校畢業，但學校如果資金不足，可能就沒有經費繼續聘任現有老師為專任老師。

楊玉惠指出，現在學校打算先結算年資，再聘任老師回校兼任開課，而教育部會保障學生原校畢業的權利，要學校把課開出來，如果亞太沒有錢，教育部也會協助聘任鄰近學校的老師到亞太開課，經費就由退場基金支應。（編輯：溫貴香/楊凱翔）1070605