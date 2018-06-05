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今日暖新聞》影／電影贈票給社福團體　勵志電影

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/05 20:11
▲彰化市公所贈《愛情線索2：奇妙關係》電影票給社福團體，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，分享生命奮鬥故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）
▲彰化市公所贈《愛情線索2：奇妙關係》電影票給社福團體，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，分享生命奮鬥故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

彰化市公所與台灣牛角電影於5日上午舉辦勵志電影《愛情線索2：奇妙關係》的贈票會，由市長邱建富、導演陽靖及女主角kitty將電影票贈予多個社福團體，贈票前，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，彰化家扶中心主任王震光帶領社福及弱勢團體代表，接受陽靖贈票及電影海報，邀請民眾支持這部笑中帶淚、蘊含人生百態的電影。


▲彰化市公所贈《愛情線索2：奇妙關係》電影票給社福團體，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，分享生命奮鬥故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

邱建富、導演陽靖及女主角kitty將電影票贈予慈愛殘障教養院、台灣兒童暨家庭扶助基金會、彰化市中山社區發展協會與彰化縣新住民發展協會等社福團體，邱建富稱許陽靖為不被命運打倒的「生命的鬥士」；這部蘊含人生百態，充滿正面能量激勵又鼓舞人心的電影，5日傍晚於介壽生活藝文館隆重舉行彰化的首映會，另12日在彰化大戲院也有上演！


▲彰化市公所贈《愛情線索2：奇妙關係》電影票給社福團體，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，分享生命奮鬥故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

台灣牛角電影所出品的《愛情線索2：奇妙關係》是由全台首位原住民身障導演陽靖拍攝，陽靖導演因天生手腳趾頭只有兩指，且形狀張開如同牛角，在成長過程中飽受歧視與刁難，但他沒有氣餒也沒有放棄，靠自己的力量籌集經費，歷經10年淬煉，勇於挑戰不可能，於2013年完成電影《愛情線索》的拍攝並於全台院線上映，5年之後，《愛情線索2：奇妙關係》又於全台院線上映。


▲彰化市公所贈《愛情線索2：奇妙關係》電影票給社福團體，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，分享生命奮鬥故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

陽靖導演是一位工作非常嚴謹的人，對每個鏡頭都想要拍到最好，最貼近每個人的生活，讓每位看電影的人都會產生共鳴。電影拍攝期間，陽導演每天幾乎都只睡2個小時，這2個小時還是用一整天零星時間拚湊出來的，除了導演不計辛勞努力拍攝外，這部電影所有演員與工作人員，也都不計費用與時間全力配合導演，整個拍攝團隊都非常認真與投入。


▲彰化市公所贈《愛情線索2：奇妙關係》電影票給社福團體，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，分享生命奮鬥故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

其中電影女主角kitty是台中人，5歲開始學鋼琴，2010年放棄音樂教學工作投入《愛情線索》的拍攝並開始跟著陽導演到處奔波，雖然辛苦但她卻覺得這是人生最棒的歷練，對於這部電影kitty表示：「《愛情線索2：奇妙關係》的劇情比第一隻又講到更多衝突的部分，而且深刻描述每個人在親子、感情與職場上面相處的關係，都是環環相扣，而且跟第一集的劇情是平行發展，在電影的結局會有意外的驚喜與收穫。」


▲彰化市公所贈《愛情線索2：奇妙關係》電影票給社福團體，女主角kitty帶領邱建富及來賓跳獨特的牛角舞，分享生命奮鬥故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

《愛情線索2：奇妙關係》是陽靖導演的第二部作品，這部電影也不改導演幽默有趣的劇情內容，以獨特的拍攝手法來呈現，讓觀眾深深的把感動留在心中，透過這部電影，以愛為根基，修復夫妻關係，讓孩子變快樂，讓工作事業變順利，讓感覺更快樂，生活變幸福，歡迎市民一起共襄盛舉。

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