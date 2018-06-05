新手毛爸曬可愛毛小孩照　照片竟意外引來警方關注

雖說比特犬的聲譽，似乎總是不太好，事實上比特犬從小就由人類照顧的話，個性也會相對溫和與親近人類。在美國有個年輕的音樂家Dan Tillery，最近和女友開始同居生活，這對年輕的男女朋友，覺得兩人世界似乎還要有個小孩，才算是完整的家庭，所以他們決定共同收養可愛的毛小孩，沒想到在興奮上傳與毛小孩的合照後，竟引起警方關注，並勒令要將毛小孩遷移它鎮。