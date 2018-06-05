新手毛爸曬可愛毛小孩照　照片竟意外引來警方關注

雖說比特犬的聲譽，似乎總是不太好，事實上比特犬從小就由人類照顧的話，個性也會相對溫和與親近人類。在美國有個年輕的音樂家Dan Tillery，最近和女友開始同居生活，這對年輕的男女朋友，覺得兩人世界似乎還要有個小孩，才算是完整的家庭，所以他們決定共同收養可愛的毛小孩，沒想到在興奮上傳與毛小孩的合照後，竟引起警方關注，並勒令要將毛小孩遷移它鎮。
Dan Tillery和Megan是對年輕的男女朋友，他們同居後，決定到收容所收養可愛的毛小孩，有隻在收容所裡待了將近100天的白色美國比特犬，吸引了他們的注意。（圖／翻攝自boredomtherapy）
看著貼在籠子旁的可愛照片，加上籠子裡的比特犬用無辜雙眼不停散發「帶我回家」攻勢，他們便決定收養牠，並為牠取了個十分霸氣的名字－Sir Wiggleton。（圖／翻攝自boredomtherapy）
將 Sir Wiggleton帶回家後，Dan做了全天下的毛爸媽會做的事，那就是拍下他與Sir Wiggleton的可愛合照放在臉書上，想當然爾，朋友也不停讚賞這隻超可愛的狗狗。因為 Sir Wiggleton這名字似乎有點繞舌，Dan與Megan又瞬間將狗狗的名字改為Diggy，照片裡的Diggy笑容十分燦爛，相信看到照片的人都知道牠過的超幸福。（圖／翻攝自boredomtherapy）
原本照顧Diggy的收容所，更將Dan與Diggy的照片放在他們臉書頁面，並十分可愛的寫上「我們知道這張照片在網路上一定會造成轟動，所以很抱歉，我們一定得分享一下！可愛的Sir Wiggleton（Diggy的原名）在收容所待了100天後，終於被最愛牠的新爸爸收養了！尤其看看他們慶祝擁有彼此的燦爛笑容。」（圖／翻攝自boredomtherapy）
Dan十分開心很多人支持他和Megan決定領養Diggy。然而，沒想到他和Diggy的合照竟引起意想不到的關注。隨後竟然有警察找上門來，讓他訝異「究竟發生了什麼事？」（圖／翻攝自boredomtherapy）
原來是Dan的臉友舉報Diggy是他們沃特福特鎮（Waterford Township ）小鎮禁養的「 pit bull／bulldog mix」（美國比特鬥牛犬與鬥牛犬的混合種），他們懷疑 Diggy極有可能是十分危險的狗狗。雖然Dan馬上拿出收養文件證明Diggy是比特犬，但警方依然依據「視覺判斷」Diggy是所謂的「 pit bull／bulldog mix」，更請Dan在三天內將狗狗搬離鎮上。（圖／翻攝自boredomtherapy）
警方無禮的舉動更引起Dan與他朋友們的憤怒，他們在網路上開啟連署簽名的請願書，希望鎮上能取消對禁養特定品種狗狗的禁令。Dan甚至做好了為了Diggy打官司的長期抗戰。（圖／翻攝自boredomtherapy）
長達三個月的官司後，法官裁定Diggy是「 pit bull／bulldog mix」，並且堅稱Dan擁有牠是非法的。雖然這時候，解除禁令的請願書已獲得11萬1千個簽名，沒有人能預料到接下來會發生什麼事？（圖／翻攝自boredomtherapy）
在另一場漫長的辯答結束後，法官最終決定駁回Diggy的案件。事實證明，警方進行的「視覺判斷」並不是確定狗狗品種的合法方式。這意味著Dan可以合法的養Diggy，可愛的Diggy終於可以和牠心愛的爸爸與媽媽天天膩在一起了！（圖／翻攝自boredomtherapy）
經過此事件Diggy成為十分知名的狗名人，尤其還擁有十分愛牠的家人。（圖／翻攝自boredomtherapy）
這事件後讓Diggy成為狗界的紅人，而牠可愛的笑容讓Dan與Megan覺一切的辛苦都是值得的，更期許他們未來過得十分幸福快樂。