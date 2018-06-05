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筆電、手機業績增溫 可成5月營收創歷年同期新高

鉅亨網2018/06/05 18:15
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金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (5) 日公布 5 月合併營收 69.51 億元，受惠筆電與手機業績增溫，單月營收月增 5.3%，年增 14.26%，為近 4 個月高點，也是歷年同期營收新高；前 5 個月累計營收 339.6 億元，年增 31.6%，同樣寫下同期新高。

展望後市，法人認為，今年第 1 季將為全年 EPS 谷底，下半年受惠 iPhone 出貨量成長與新款 MacBook Air 推出帶動下，營收可望較上半年大幅成長，增幅上看 6 成。

雖然首季受到匯損侵蝕獲利表現，但外資認為，可成在 iPhone 需求疲弱與匯損衝擊下，仍然繳出亮眼的財報成績，且第 2 季在匯率環境優於首季，iPhone 也將進入新機備貨期，營收與獲利可期，將其目標價上調至 520 元。

可成第 1 季合併營收 204.06 億元，季減 37.77%，年增 39.96%，創同期新高；毛利率 41.75%，季減 1.73 個百分點，年減 7.2 個百分點，營益率 32.6%，季減 3.59 個百分點，年減 4.11 個百分點；稅後純益 36.58 億元，季減 55.77%，年增 75%，每股稅後純益 4.75 元。

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