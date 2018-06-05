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中央社

美台軍售改採逐案審查 國防部：及時獲防禦戰力

中央社2018/06/05 18:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北5日電）路透社今天報導，美國官員說，美國對台軍售將改個別逐案審查的形式；國防部回應，藉由美方逐案審查，得以預測軍售時機，台灣也可及時獲得所需的防禦戰力，更有助預算安排。

路透社引述一位不具名官員報導，華府有意調整處理對台軍售方式，改採個別逐案審查（Case-by-case）。

美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）表示，捨棄過去10年包裹式的對台軍售，有助台灣的防衛需求，美方可更加像對待一般安全夥伴那樣對待台灣。

國防部回應，國防部透過台灣、美國各項交流的合作管道，期望在正常化的機制下，在台灣每年提出軍購需求時，能藉由美方的逐案審查，得以預測軍售時機，台灣也可及時獲得所需的防禦戰力，更有助預算安排。

一名熟悉美國對台軍售作業的前任海軍官員向中央社記者表示，個案處理當然有助於台灣為美國為主要軍售來源的國家，並及早獲得武器系統。

他說，過去包裹的方式不僅曠日費時，還會影響採購期程、預算規劃，更別說影響建軍及國家安全，當中又會受政治因素、國際環境等影響。

另一名熟悉美台軍事合作的前任空軍將官也說，逐案審查如果落實執行且有效率，對台灣有利；可能的缺點是一個一個攤在陽光下，對效率、專業的要求會更高，未來執行情況還有待觀察。（編輯：林孟汝）1070605

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