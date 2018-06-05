4台人開漁船運毒被逮　印尼檢方求處死刑

台灣籍漁船「順得滿 66 號」今年 2 月遭印尼海軍攔截，在船上查獲 1 公噸安非他命並逮捕 4 名涉嫌運毒的台籍男子，全案調查完畢移送檢方，檢方表示，將對 4 人求處死刑。
《中央社》報導，這起案件是台灣和印尼合作查獲的，台灣警方及海巡署提供情資，印尼海軍及印尼國家緝毒局在 2 月初於巴淡島（ Batam ）海域攔截懸掛新加坡國旗、以 Sunrise Glory （日出榮耀）為船名，試圖冒充成新加坡船隻的台灣漁船「順得滿 66 號」。
印尼海軍隨後在船上搜出裝有 1029 公斤安非他命的 41 個米袋以及至少 4 個不同國家的國旗和偽造文件，懷疑「順得滿 66 號」開到不同國家的海域時，就用不同的船名和國旗。
▲ 2 月初，刑事局掌握台灣籍漁船疑似運毒線報並通報印尼警方，印尼海軍在巴淡島外海攔查化名為SunriseGlory 的台灣漁船，登船搜出大量毒品並逮捕台籍船員等 4人。（刑事局提供）中央社記者劉建邦傳真107年2月10日
報導指出，全案印尼國家緝毒局已調查完畢，並在 4 日移交給檢方，檢察長戴迪（ Dedi Siswadi ）表示， 4 名台籍嫌犯為 Chen Chung Nan 、 Chen Chin Tun 、 Huang Ching An 和 Hsie Lai Fu ，將對他們求處死刑。
根據印尼法律和過往判例，涉犯走私 1 公斤毒品者，幾乎都判處死刑，因此 4 名台嫌被判死的機率相當高。今年 4 月間， 8 名台人因涉及走私 1 公噸安非他命，遭當地判處死刑，若此案 4 名台嫌也被判死，近年來遭印尼判死的台灣毒犯將累積達 23 人。
▲台灣籍漁船「順得滿 66 號」在巴淡島海域遭印尼海軍攔截，並在船上搜出約1025公斤安毒，分裝成41 大袋。（刑事局提供）中央社記者劉建邦傳真107年2月10日
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