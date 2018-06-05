4台人開漁船運毒被逮　印尼檢方求處死刑

台灣籍漁船「順得滿 66 號」今年 2 月遭印尼海軍攔截，在船上查獲 1 公噸安非他命並逮捕 4 名涉嫌運毒的台籍男子，全案調查完畢移送檢方，檢方表示，將對 4 人求處死刑。

《中央社》報導，這起案件是台灣和印尼合作查獲的，台灣警方及海巡署提供情資，印尼海軍及印尼國家緝毒局在 2 月初於巴淡島（ Batam ）海域攔截懸掛新加坡國旗、以 Sunrise Glory （日出榮耀）為船名，試圖冒充成新加坡船隻的台灣漁船「順得滿 66 號」。

印尼海軍隨後在船上搜出裝有 1029 公斤安非他命的 41 個米袋以及至少 4 個不同國家的國旗和偽造文件，懷疑「順得滿 66 號」開到不同國家的海域時，就用不同的船名和國旗。