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娛樂

黃志瑋記者會又淚崩　坦言壓力大

記者吳維書／新北市報導2018/06/05 18:39
▲李行導演（前排右三）為萬沙浪（前排右二）取藝名，兩人時隔50年再見面。（圖／台灣優質生命協會提供 , 2018.6.5）
▲李行導演（前排右三）為萬沙浪（前排右二）取藝名，兩人時隔50年再見面。（圖／台灣優質生命協會提供 , 2018.6.5）

藝人黃志瑋今（5）日與向娃、紀寶如、巴戈、劉福助等人出席「2018愛傳承關懷演唱會」記者會，他近日在改編自「卑南勇士歌王」萬沙浪真實人生故事的音樂舞台劇《風從哪裡來》擔任主角，近日遭傳演出壓力大在前輩面前淚崩，他在記者會上看到李行導演與萬沙浪50年首次世紀會面，忍不住眼淚潰堤，他受訪時坦言，「壓力真的很大。」

黃志瑋表示，「因為我跟協會（台灣優質生命協會）的人很好，知道他們十幾年來都在做這件事，我跟他們開始有合作之後，覺得社會越來越需要他們，他們幫了很多、很多……我們可能都沒想到要幫的人。」他語帶哽咽，隨即提及《風從哪裡來》演出，「我接到這個的時候，壓力蠻大的，就想說怎麼可能，我又不是歌手出身，萬大哥其實唱歌很好聽，進錄音室錄了三、四次，我沒辦法唱出那感覺，但覺得還是要去做，因為可以跟很多人分享，我們會遇到很多你沒辦法解決的狀況，最後會發現，只有你自己幫自己後，別人才能伸出援手。」


▲黃志瑋（右）深受萬沙浪感動，記者會淚崩。（圖／台灣優質生命協會提供 , 2018.6.5）

被問到餐廳事業，他透露，「餐廳還會再開，今年下半年跟明年計畫會發展在大陸，我們已經簽了合作方案，上海會先開。」至於感情，他笑喊，「沒時間，隨緣啦，沒有、不強求。」

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Henry當老闆　說台語賣小籠包頑童不信幸運物　大淵這招加持金曲

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