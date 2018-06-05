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〈台北國際電腦展〉台達電拚物聯網 推智慧樓宇、微電

鉅亨網2018/06/05 18:35
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零組件大廠台達電 (2308-TW) 今 (5) 日在台北國際電腦展展出符合物聯網架構的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」。台達電執行長鄭平強調，面向工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎建設、能源基礎建設及電動車五大重點市場，為客戶提供符合物聯網架構的解決方案。

台達電今年以「互聯生智 能源成永續」為題，展出多項物聯網架構的解決方案，包括透過結合購物休憩的複合式電動車充電站情境；針對零售商店的管理平台、數據分析及智慧管理服務；以整合儲能及電動車充電的「微電網解決方案」，透過調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源，滿足多元電力需求。

台達品牌長郭珊珊表示，今年在 COMPUTEX 我們打造了一個複合式電動車充電站，透過生活場景呈現微電網平衡及調節；展場中並融入能源教育，以電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境，以創新科技來解決用電需求，打造能源永續城市。

台達電表示，在智慧樓宇方面，公司攜手旗下 Delta Controls、LOYTEC、晶睿 (VIVOTEK) 等子公司，提供完整解決方案，包括樓宇管理及控制、IoT 聯網照明、智慧安防監控、以及建築能源管理平台。

至於大眾關心的空汙議題，則有室內環境品質服務方案，整合室內環境感測器、商用級全熱交換器、空氣濾清設備及模組式空調，可自動偵測室內環境品質，自動換氣並有效過濾 PM2.5 懸浮微粒，降低室內 TVOC 總揮發性有機化合物。

另外台達電也展出首度亮相的 V2H/V2G 雙向電動車充電器，以及已實際運行於台達電日本赤穗綠能園區及台電綜合研究所樹林院區的儲能貨櫃及功率調節系統，並透過展區電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。

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