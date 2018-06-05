〈台北國際電腦展〉台達電拚物聯網 推智慧樓宇、微電

零組件大廠台達電 (2308-TW) 今 (5) 日在台北國際電腦展展出符合物聯網架構的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」。台達電執行長鄭平強調，面向工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎建設、能源基礎建設及電動車五大重點市場，為客戶提供符合物聯網架構的解決方案。

台達電今年以「互聯生智 能源成永續」為題，展出多項物聯網架構的解決方案，包括透過結合購物休憩的複合式電動車充電站情境；針對零售商店的管理平台、數據分析及智慧管理服務；以整合儲能及電動車充電的「微電網解決方案」，透過調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源，滿足多元電力需求。