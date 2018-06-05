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影／大葉大學成立製茶技術產品研發基地

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/05 20:35
▲大葉大學打造「製茶技術暨產品研發基地」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）
▲大葉大學打造「製茶技術暨產品研發基地」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

大葉大學「食尚管理、農法自然－公益大葉食安小草養成計畫」，榮獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，食品暨應用生物科技學系一方面與台灣茶協會合作，辦理系列活動，推廣台灣好茶，另一方面，斥資打造「製茶技術暨產品研發基地」，培育食安尖兵。


▲台灣茶協會委託大葉大學食品暨應用生物科技學系辦理台灣茶創意競賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

大葉大學食品暨應用生物科技學系主任李世傑表示，彰化縣是農業大縣，卻屢屢爆發食安事件，因此學校提出「食尚管理、農法自然－公益大葉食安小草養成計畫」，除了培育食品產業實務人才，更將透過推廣教育課程，強化企業自然農法與食品安全的觀念，落實預防食安問題，從源頭管理做起。


▲大葉大學製茶專業教室可作為勞動部製茶技術丙級技術士考場。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

此外，大葉大學不只是開設有製茶、品保、包裝行銷等課程，更在校內建置「製茶技術暨產品研發基地」，一方面作為學生上課及練習的實作場域，另一方面，專業教室符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準，學生與在地廠商都可就近考照。


▲大葉大學食生系舉辦創意調茶成果分享會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

台灣茶協會秘書長劉士綸說，茶葉的應用很廣，台灣茶協會特別委託大葉大學食品暨應用生物科技學系辦理第一屆台灣茶創意競賽、創意調茶成果分享會等活動，廣邀大專、高中職師生及社會人士發揮創意，用台灣茶製作特色茶飲，翻轉老人茶的形象，讓產業年輕化、多元化。

輔導學生成功創業小葉紅茶的食生系柯文慶教授指出，製茶技術丙級技術士是2015年新增的證照，是台灣製茶產業技術化與證照化的開始，系上目前已有5名教職員考取製茶技術丙級技術士，6月22、23日更將開設「茶葉安全製程與茶文化」研習課程，培訓高中職農業群暨食品群教師提升專業知能。


▲大葉大學食品暨應用生物科技學系主任李世傑指導學生檢測食品安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

大葉大學研發長黃俊杰強調，有感於大學的社會責任，大葉特別成立「製茶技術暨產品研發基地」，不只是為產業培育所需人才，更將運用食生系的研發能量，輔導廠商開發新產品，帶動茶產業創新。

關鍵字製茶技術暨產品研發基地小葉紅茶茶葉茶文化老人茶
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